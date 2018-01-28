«Севилья» — «Хетафе». Прогноз и ставки на матч 21-го тура испанской Примеры 28 января

«Севилья»

Удержаться в зоне Лиги чемпионов «нервионцам» не удалось. Сейчас они на шестом месте таблицы и имеют 32 очка. В начале декабря матчем против мадридского «Реала» началась серия из пяти матчей без побед. Пять «сухих» мячей от королевского клуба сильно ударили по психике игроков. Три от «Сосьедада», пять от «Бетиса»: защита серьезно подпортила себе репутацию.

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Но матчем против другой мадридской команды – «Атлетико» – началась уже победная серия. Пока она только три матча, два из них – в Кубке. Винченцо Монтелла должен серьезно настроить команду на предстоящие поединки: впереди опасные «Эйбар» и «Жирона».

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«Севилья» — одна из самых бескомпромиссных команд Ла-Лиги. Всего две ничьи за 20 туров. Обе случились дома. На «Рамон Санчес Писхуане» «Севилья» играет куда лучше: всего одно поражение за девять игр. На выезде команда Монтеллы проиграла семь раз.

«Хетафе»

У «Хетафе» просматривается какая-то стабильность. Пусть не по результатам, но по игре. Команда Пепе Бордаласа не знала крупных поражений в этом сезоне. Большее, что она пропускала – два гола. Сама «Барселона» не смогла забить «испанскому Челси» больше.

Но и сама много не забивает. Только «Алавесу» в 12-м туре и «Вильярреалу» в 6-м «напихала» по самые уши – по четыре мяча. А так – не больше двух. Зачастую Бордалас играет 4-4-2. Именно такой расстановкой обеспечивается баланс между защитой и нападением.

Стабильность наблюдается и в соотношении результатов дома и на выезде. «Хетафе» – «домашняя» команда. На чужих стадионах они выиграли только один матч из девяти. При этом «глотнули» 11 голов.

Прогноз

1,74«ТБ 2,5»

Матч первого круга закончился скромной победой «Севильи» 1:0. Также отмечаем две потери в составе хозяев: защитники Симон Кьяер и Себастьен Коршья не помогут своей команде. У гостей тоже есть потери: нападающий Хорхе Молина дисквалифицирован, Дамиан Суарес травмирован. Может пропустить игру и вратарь Висенте Гуайта.

Самой вероятной ставкой видим отсутствие ничьей – «Двойной шанс: 12». Но нищебродский кэф 1,24 заставляет искать варианты. Если кто играет «лесенку» для первой ступени сгодится. Остальным мы предлагаем поставить на «ТБ 2,5» за 1,74.

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