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    «Бетис» притормозит «Барселону»

    «Бетис» — «Барселона». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 21 января

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    Месси и компания могут позволить себе оступиться в Севилье
    Месси и компания могут позволить себе оступиться в Севилье
    FC Barcelona
    В воскресенье, 21 января, в матче 20-го тура Примеры в Севилье встретятся «Бетис» и «Барселона». Начало матча в 22:45 мск.

    «Бетис»

    Накануне второго круга чемпионата Испании «Бетис» может записать себе в актив первую половину сезона. Тем не менее, все было не так радужно в самом его начале, когда в трех стартовых турах подопечные Кике Сетьена потерпели два поражения при одной победе. Впрочем, справедливости ради, стоит отметить, что эти поединки пришлись на противостояния с грядущим соперником, а также другим ведущим клубом Ла Лиги — «Вильярреалом» (при этом оба матча прошли в чужих стенах).

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    Лестер — Уотфорд2,60 Атлетико — Жирона1,85 Колорадо — Рейнджерс1,74 Эспаньол — Севилья2,65 Торпедо — Северсталь2,12 Манчестер Сити — Ньюкасл1,55 Бернли — Манчестер Юнайтед1,60 Арсенал — Кристал Пэлас2,00 Эвертон — Вест Бромвич2,56 Брайтон — Челси1,66 Монако — Метц1,72 Сибирь — Автомобилист1,70 Нэшвилл — Флорида1,89 Бетис — Барселона5,50 Аталанта — Наполи2,08 Бавария — Вердер1,96 Интер — Рома2,15 Реал Сосьедад — Сельта1,61 Реал Мадрид — Депортиво1,45 Алавес — Леганес1,83 Саутгемптон — Тоттенхэм2,25 Прогноз на победителя хоккейного Олимпийского турнира 20184,00 Все прогнозы на спорт

    В середине сентябре андалусийский коллектив разыгрался и одержал три виктории кряду, включая успех в игре с «Реалом» на выезде (1:0). Казалось, что это свидетельство реальной силы «Огурцов» на фоне не лучшего календаря на старте нового розыгрыша Примеры, однако последующие девять туров доказали обратное: «Бетис» выиграл в них только раз, а с учетом вылета из Кубка Испании после дуэли с «Кадисом» картина виделась еще более угнетающей.

    И все же, команда сумела прийти в себя и одержала три победы в четырех заключительных поединках первого круга, благодаря чему поднялась на седьмое место.

    «Барселона»

    По итогам первого круга испанского первенства мало кто сомневается, что «Барселона» останется на вершине и после новых 19-ти матчей с остальными участниками лиги. Самый главный конкурент в лице «Реала» уже отстает на 19 очков, а ближайшие преследователь, «Атлетико», не видится столь стабильно успешным, чтобы отыграть девять баллов дистанции между ними.

    Но главное — сама дружина Эрнесто Вальверде не создает впечатления команды, которая вдруг начнет терять пункты один за другим. Более того, дорогостоящий трансфер Филиппе Коутиньо должен только усилить ее атакующий потенциал и предоставить больше отдыха партнерам.

    5,50Голевая ничья Что и говорить, если в предыдущий раз каталонский гранд потерпел поражение в Примере еще 8 апреля 2017 года в матче против «Малаги» (0:2), когда по сути потерял возможность обойти конкурентов. В текущем розыгрыше «сине-гранатовые» только трижды позволили себе сыграть вничью, да и то в противостоянии с действительно сильными коллективами — «Атлетико» (1:1) и «Валенсии» (1:1) в гостях и «Сельтой» (2:2) на своем поле.

    Впрочем, непростые поединки в предыдущем туре против «Реал Сосьедада» (4:2) и в четвертьфинале Кубка Испании с «Эспаньолом» (0:1) на выезде могли забрать много сил у команды.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитами поединка гостей, коэффициент на победу которых равен 1,33, тогда как успех хозяев оценивается в 9,00, а ничья — в 5,00. С учетом хорошей формы андалусийцев и сложных матчей, которые были у каталонцев за последнюю неделю, рискнем порекомендовать ставить на то, что по итогам игры будет зафиксирована голевая ничья за 5,50.

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