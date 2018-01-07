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    «Сельта» — «Реал Мадрид». Прогноз и ставки на матч 18-го тура чемпионата Испании по футболу 7 января

    Примера Футбол Испании Сельта Реал Мадрид
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    Яго Аспас
    Яго Аспас
    Goal.com
    В рамках 18-го тура испанской Примеры «Сельта» 7 января на «Балайдосе» примет мадридский «Реал». Матч начнется в 22:45 по московскому времени.

    «Сельта»

    Сейчас команда Хуана Карлоса Унсуэ занимает 11-ую строчку турнирки. Но до 7-го места всего 3 очка. До еврокубковой зоны – 6. Домашние матчи даются «кельтам» немного лучше. На «Балайдосе» команда Унсуэ набрала 11 очков (3 победы, 2 ничьи).

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    Но если брать саму игру, то выездные поединки «небесных» выглядят поперспективнее. Практически равная игра против «Валенсии» и «Севильи», добытая ничья против «Барселоны» (2:2), а дома можно вспомнить только минимальный проигрыш «Атлетико» и победу над «Атлетиком».

    Последний домашний матч «Сельта» проиграла «Вильярреалу» (0:1). Серьезное преимущество по владению (65%) не давало результата – команда Хуана Карлоса Унсуэ всего 10 раз пробила по воротам соперника. Из них всего три выстрела пришлось в рамку. Последний выездной матч против «Депортиво» был выигран 1:3.

    Только здесь обратная ситуация – «Сельта» имела минимум моментов (7 ударов), но при этом забила три гола, позволив сопернику отыграть один мяч.

    «Реал Мадрид»

    Даже победа в Клубном чемпионате мира не перевешивает всех проблем «Реала». Основной костяк команды не молодеет. Бензема, Роналду, Модрич, Серхио Рамос – всем им в районе 30 лет. Плюс не каждый находится в расцвете своих сил и способностей. Этим и объясняется огромный отрыв от «Барсы» в 14 очков. От второго места отрыв 5 очков.

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    В гостях «галактикос» сыграли на два матча меньше, чем дома. Из семи выездных встреч «Реал Мадрид» потерял очки в трех: две ничьи, один проигрыш. Последняя выездная победа случилась еще в средине октября над «Хетафе».

    В последнем же домашнем матче произошло, простите, фиаско. «Барселона» «запихнула» команде Зидана три безответных гола во втором тайме и выиграла матч. Зидан ставил на блицкриг (9 ударов в первом тайме против 5-ти во втором), но ставка не сыграла. Вдобавок «Реал Мадрид» позволил «Барсе» 15 раз пробивать из пределов штрафной. Всего «сине-гранатовые» ударили 18 раз.

    Прогноз

    1,65«1-ая карточка: Команда 1»

    В трех матчах с лидерами Ла Лиги («Барселона», «Валенсия» и «Севилья») «кельты» получили 13 желтых карточек. Судьи поединков с «Барсой» и «Валенсией» изрядно накачали руки: только для игроков «Сельты» они доставали карточки минимум пять раз!

    «Реал», в свою очередь, в матчах с «Барселоной», «Севильей» и «Боруссией Д» получил всего две желтых и одну красную карточки. Исключением среди спокойных выездных поединков стал матч против «Атлетика» — 4 желтых, 1 красная.

    Можно смело ставить на победу «Сельты» по «горчичникам». Но мы сделаем ход конем и поставим на «1-ая карточка: Команда 1» за 1,65.

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