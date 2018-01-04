Гвидетти покинет «Сельту»

Нападающий «Сельты»может покинуть клуб в январе, сообщил главный тренер галисийцев

По данным испанских СМИ, 25-летний швед продолжит карьеру в «Алавесе».

«Правда в том, что Йон не хочет играть за наш клуб и собирается уйти. Я знаю, что он практически договорился с другим клубом. Конечно, я был доволен тем подбором игроков, который у меня был, но всегда найдутся недовольные и несчастные.

Я попросил руководство найти Йону замену. Возможно, не такого, как Гвидетти, но игрока, который будет бороться за место в первой команде. Новости о Макси Гомесе? Он остается, насколько мне известно», — цитирует Унсуэ Football Espana.

Гвидетти в нынешнем сезоне провел 8 матчей в Примере.