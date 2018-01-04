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    Гвидетти покинет «Сельту»

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    Йон Гвидетти
    На фото:Йон Гвидетти
    Нападающий «Сельты» Йон Гвидетти может покинуть клуб в январе, сообщил главный тренер галисийцев Хуан Карлос Унсуэ.

    По данным испанских СМИ, 25-летний швед продолжит карьеру в «Алавесе».

    «Правда в том, что Йон не хочет играть за наш клуб и собирается уйти. Я знаю, что он практически договорился с другим клубом. Конечно, я был доволен тем подбором игроков, который у меня был, но всегда найдутся недовольные и несчастные.

    Я попросил руководство найти Йону замену. Возможно, не такого, как Гвидетти, но игрока, который будет бороться за место в первой команде. Новости о Макси Гомесе? Он остается, насколько мне известно», — цитирует Унсуэ Football Espana.

    Гвидетти в нынешнем сезоне провел 8 матчей в Примере.

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