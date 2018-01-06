«Атлетико» — «Хетафе». Прогноз и ставки на матч 18-го тура испанской Ла Лиги 6 января

«Атлетико»

«Матрасники» в этом году уже успели провести один матч. Мадридцы в рамках 1/8 финала Кубка Короля обыграли «Ллейду» на ее поле со счетом 4:0. Так что ответная игра, которая состоится 9 января, превратилась в пустую формальность.

Диего Коста триумфально смог вернуться в «Атлетико» и забил «Ллейде» спустя 5 минут после выхода на замену.

Подопечные Диего Симеоне в последнем поединке чемпионата проиграли. Это поражение оказалось первым в Ла Лиги. «Индейцы» неожиданно уступили в Барселоне, где уступили «Эспаньолу», пропустив единственный гол в самом конце встречи.

На данный момент команда Симеоне находится на второй строчке турнирной таблицы и отстает от «Барселоны» на 9-ть баллов.

В лазарете команды находится аргентинский полузащитник «красно-белых» Николас Гайтан.

«Хетафе»

Футбольный клуб из пригорода Мадрида после 17-ти матчей чемпионата находится на 8-м месте. «Хетафе» в этих поединках смог набрать 23 очка и отстает от зоны еврокубков на четыре балла.

«Синие» в прошлом месяце провели четыре встречи в Ла Лиги. Команда Хосе Бордаласа сыграла три игры на «Колисеум Альфонсо Перес». Две игры выиграла: «Валенсия» (1:0) и «Лас-Пальмас» (2:0). Еще одна завершилась ничейным результатом с «Эйбаром» (0:0).

На выезде «Хетафе» проиграл соседу по турнирной таблицы «Жироне» (0:1).

Интересный факт, что «городские» последний раз смогли распечатать ворота «матрасников» в далеком 2011 году. После той игры оппоненты успели провести девять матчей в которых забивали только мадридцы.

Пропустит предстоящий поединок полузащитник Маркель Бергара.

Прогноз

В предстоящей встречи сразятся команды которые не радуют своих болельщиков результативным футболом.

«Хетафе» сыграл на ТМ последние свои четыре матча. «Атлетико», без учета кубковой игры, столько же.

2,39победа «Атлетико» Мадрид и ТБ 2.5: да

«Матрасники» из семи домашних встреч только одну сыграли на ТБ, при этом не проиграли ни одной игры на родной арене.

Рискнем предположить, что новички «красно-белых» смогут прервать малорезультативную серию и этот поединок должен принести забитые мячи. Предлагаем сделать ставку на победу «Атлетико» Мадрид и ТБ 2.5: да за 2,39.

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