«Манчестер Юнайтед» — «Дерби Каунти». Прогноз и ставки на матч Кубка Англии по футболу 5 января

«Манчестер Юнайтед»

Конец прошлого года был довольно-таки неудачным для подопечных Жозе Моуринью. «Юнайтед» проиграл команде из Чемпионшипа, «Бристоль Сити», в Кубке английской лиги со счетом 1:2.

Затем у «красных» последовала ничейная серия в Премьер-лиги, которая составили три матча. Команда Моуринью упустила победу в поединке с «Лестером» (2:2), пропустив за считанные секунды до конца матча. В поединке с «Бернли» «красные дьяволы» наоборот смогли отыграться на последней минуте игры. Та встреча тоже завершилась результативной ничьей (2:2).

В предпоследний день 2017 года «Манчестер Юнайтед» не смог распечатать ворота «Саутгемптона» (0:0). А уже в первый день нового года «красные» победили в Ливерпуле, одолев «Эвертон» — 2:0.

«Манчестер Юнайтед» сумел сохранить за собой вторую строчку турнирной таблицы АПЛ, но сможет опуститься на третью, если сегодня «Челси» заработает три балла в игре с «Арсеналом».

«Дерби Каунти»

Один из лидеров второго по силе дивизиона чемпионата Англии, как и их предстоящий соперник, только с этого раунда вступит в борьбу за трофей.

«Бараны» на данный момент имеют семиматчевую серию без поражений в Чемпионшипе. Что правда «Дерби» немного притормозил в конце года, победив только в одном матче. В «боксинг дэй» команда Гари Роуэтта сыграла вничью с недавним клубом Слуцкого, «Халл Сити» (0:0).

В следующем туре победили «Ипсвич Таун» (2:1) на его поле, а в первый день 2018 года «Дерби Каунти» не смог победить еще одного претендента на повышение в классе — «Шеффилд Юнайтед» (1:1).

Обладатель Кубка Англии далекого 1946 сейчас находится на второй строчки турнирной таблицы Чемпионшипа, которое дает право напрямую попасть в АПЛ. Но опережают своих преследователей только на два очка.

Прогноз

Очевидно, что фаворитом данного противостояния букмекеры считают «Манчестер Юнайтед», оценивая их шансы на победу в основное время в 1,25. На победу «баранов» предлагают — 10,00, ничья — 6,00.

1,63Победа «Дерби Каунти» с форой (+2)

Но Кубок Англии — это особый турнир, в котором «маленькие клубы» могут проявить себя. К тому же «красные дьяволы» не совсем серьезно относятся в кубковым противостояниям, зачастую выпуская не основной состав.

Можно взять в этом матче фору на «Дерби Каунти» (+2), на которую букмекеры предлагают кэфф 1,63.

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