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    Почему бы не продолжить?

    «Суонси» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки на матч 22-го тура чемпионата Англии по футболу 2 января

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Суонси Тоттенхэм
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    Гарри Кейн
    Гарри Кейн
    The Times
    В 22-ом туре английской Премьер-лиги на «Либерти» 2 января сойдутся «Суонси» и «Тоттенхэм». Матч начнется в 22:45 мск.

    «Суонси»

    Жара для «Суонси» начинается в конце января. Тогда «лебедям» предстоит сыграть против «Ливерпуля», «Арсенала», «Лестера» и «Бернли». Но бывшие подопечные Клемана доказали, что могут все: вести в счете и проиграть самой «дырявой» команде АПЛ («Сток Сити»), из 13-ти ударов попадать в створ только один раз («Бернли»), а то и вообще ни разу не попадать и брать очки («Тоттенхэм»).

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    Кстати, о «шпорах». Та нулевая ничья в средине сентября хорошо повлияла на обоих сегодняшних соперников. Только если «Тоттенхэм» начал забивать по 3 гола, «Суонси» после выигрыша в Кубке стал проигрывать с минимальным счетом. Как там у Винника: счастье бывает разное?..

    Последний матч с лидером Премьер-лиги был против «Ливерпуля». И «Суонси» провел его на уровне. Почти не проиграл по ударам (22-7), победил по фолам и нарушениям. Сарказм тоже бывает разным.

    Если серьезно, то единственное, чем по-настоящему выделялся «Суонси» — это владение мячом. 45% против остроатакующей команды, может, и не достижение, но позволило иметь свои моменты (4 попадания в рамку).

    «Тоттенхэм»

    После нулевки с «лебедями» «Тоттенхэм» начал, простите, жарить. Кур, «терьеров», «драконов» — всех. Команда Почеттино в следующих после «Суонси» двух матчах забила семь голов. К чему мы все это ведем? К результату от обратного.

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    В психологии есть такой эффект – «перекидывание монады» (монеты). Это когда ситуация больше не может повторяться постоянно с одним исходом. А «шпоры» в трех из последних пяти матчей громили своих соперников. Суммарно за эти пять игр «Тоттенхэм» забил 16 голов.

    Правда и сам разок «скупился» от «Ман Сити» (4:1 на «Этихаде»). Пару слов о рекорде Кейна. Он не удивителен – английский нападающий был самым бьющим футболистом на протяжении нескольких матчей. Если не учитывать матч против «Манчестер Сити», «Тоттенхэм» в среднем наносил порядка 20-ти ударов за 90 минут. Львиная доля из них – на счету Кейна.

    Но обратите внимание: Харри и Вертонген – два самых грубых игрока «шпор». По 4 «горчичника» схлопотали ребята.

    Прогноз

    1,84«Ф2 (-1,5)»

    У «Тоттенхэма» наблюдается «кризис последних минут». Наибольшее количество мячей (8 из 20) подопечные Почеттино пропустили с 75-ой и до 90-ой минуты. Аналогичные показатели у «Суонси». Только надеяться на гол «лебедей» опасно – за 20 туров они забили всего 11 голов.

    «Тоттенхэм» на ходу, Кейн – машина, Сон и Эриксен – на радаре всех ТОП-клубов. Почему бы не поставить на «Ф2 (-1,5)»? Так и сделаем. Буки оценивают такой исход в 1,84.

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