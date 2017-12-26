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    Никто не хочет «вылетать»

    «Борнмут» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки на матч 20-го тура чемпионата Англии по футболу 26 декабря

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Борнмут Вест Хэм
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    Футболисты «Борнмута»
    Футболисты «Борнмута»
    goal.com
    В рамках 20-го тура чемпионата Англии по футболу «Борнмут» примет на «Виталити» лондонский «Вест Хэм». Матч состоится 26 декабря и начнется в 18:00 по московскому времени.

    «Борнмут»

    В английском футболе начинается веселое время. Когда почти все футбольные клубы получили отдых, на Британских островах команды успеют провести еще по три поединка.

    «Борнмут» проиграл последние три матча в Премьер-лиги. Но что правда, «вишни» провели поединки против команд, которые находятся в верхней части турнирной таблицы.

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    Подопечные Эдди Хау проиграли «МЮ» (0:1) на выезде и «Ливерпулю» (0:4) на родной арене. В игре 19-го тура «Борнмут» уступил «Манчестер Сити» в гостях со счетом 0:4.

    Как видим, команда три матча не может распечатать ворота соперников. И в целом «вишни» имеют семиматчевую серию без побед, что отбросило их в зону вылета. Но от предстоящего соперника их отделяет только один балл.

    После возвращения «боском» в высший свет английского футбола, оппоненты смогли обменяться победами на «Виталити»(3:2 и 1:3).

    Нападающие Джошуа Кинг и Джермейн Дефо не помогут команде в этом поединке, так же как и полузащитник Чарли Дэниэлс.

    «Вест Хэм»

    Подопечные Дэвида Мойеса уступили в поединке прошлого тура на своем стадионе «Ньюкаслу» со счетом 2:3. Хотя до этой игры «молотки» смогли в трех матчах положить в свою копилку семь зачетных баллов.

    «Молотобойцы» всего в шаге от опасной зоны. Команда всего на одно очко опережает предстоящего соперника и в этой встречи команды очно решат кто будет в зоне вылета до следующего поединка.

    «Железные» до игры с «сороками» сохраняли свои ворота на замке. Но железная оборона это не конек команды Мойеса.

    В лазарете «Вест Хэма» полузащитники Эдмилсон Фернандес и Шейх Куяте.

    Прогноз

    Букмекеры ни отдают предпочтение ни кому из соперников в предстоящей игре. На победу одной из команд дают коэффициент в 2,70. Ничья оценивается в 3,20.

    1,91голы в обеих таймах: да

    Отдать предпочтение кому-то из оппонентов в данной игре будет крайне тяжело. Но так как команды не отличаются надежностью в обороне, можно предположить, что голы в этой игре будут.

    И поэтому вариант голы в обеих таймах: да за 1,91 будет довольно таки реальным исходом.

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