«Борнмут» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки на матч 20-го тура чемпионата Англии по футболу 26 декабря

«Борнмут»

В английском футболе начинается веселое время. Когда почти все футбольные клубы получили отдых, на Британских островах команды успеют провести еще по три поединка.

«Борнмут» проиграл последние три матча в Премьер-лиги. Но что правда, «вишни» провели поединки против команд, которые находятся в верхней части турнирной таблицы.

Подопечные Эдди Хау проиграли «МЮ» (0:1) на выезде и «Ливерпулю» (0:4) на родной арене. В игре 19-го тура «Борнмут» уступил «Манчестер Сити» в гостях со счетом 0:4.

Как видим, команда три матча не может распечатать ворота соперников. И в целом «вишни» имеют семиматчевую серию без побед, что отбросило их в зону вылета. Но от предстоящего соперника их отделяет только один балл.

После возвращения «боском» в высший свет английского футбола, оппоненты смогли обменяться победами на «Виталити»(3:2 и 1:3).

Нападающие Джошуа Кинг и Джермейн Дефо не помогут команде в этом поединке, так же как и полузащитник Чарли Дэниэлс.

«Вест Хэм»

Подопечные Дэвида Мойеса уступили в поединке прошлого тура на своем стадионе «Ньюкаслу» со счетом 2:3. Хотя до этой игры «молотки» смогли в трех матчах положить в свою копилку семь зачетных баллов.

«Молотобойцы» всего в шаге от опасной зоны. Команда всего на одно очко опережает предстоящего соперника и в этой встречи команды очно решат кто будет в зоне вылета до следующего поединка.

«Железные» до игры с «сороками» сохраняли свои ворота на замке. Но железная оборона это не конек команды Мойеса.

В лазарете «Вест Хэма» полузащитники Эдмилсон Фернандес и Шейх Куяте.

Прогноз

Букмекеры ни отдают предпочтение ни кому из соперников в предстоящей игре. На победу одной из команд дают коэффициент в 2,70. Ничья оценивается в 3,20.

1,91голы в обеих таймах: да

Отдать предпочтение кому-то из оппонентов в данной игре будет крайне тяжело. Но так как команды не отличаются надежностью в обороне, можно предположить, что голы в этой игре будут.

И поэтому вариант голы в обеих таймах: да за 1,91 будет довольно таки реальным исходом.

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