В рамках турнира UFC Vegas 119 21 июня состоится поединок в полулегком весе между Мелсиком Багдасаряном и Муртазали Магомедовым. Начало — 03:00 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.06.

Мелсик Багдасарян

Турнирное положение: Мелсик опытный середняк, который уже не первый год выступает на высоком уровне в UFC. Армянин обладает зрелищным стилем и всегда нацелен на досрочное завершение поединка в стойке. Только вот к топ-15 он никак не может подобраться.

Последние бои: В шести последних поединках одержал победы над Такером Латцем, Бруно Соузой, Коллином Энглином и Деннисом Бузукьей, уступив лишь Джошу Кулибао и Джину Силве нокаутом в первом раунде в предыдущей встрече.

Состояние бойца: Багдасарян — классический кикбоксер с отличной техникой ударов. Он предпочитает удерживать центр октагона, однако его «ахиллесовой пятой» остается защита от борьбы и уязвимость в партере, что часто приводит к досрочным поражениям от грэпплеров. С возрастом появилась еще одна проблема — падает в нокдаун после первого же сильного пропущенного удара, как в бою с Силвой.

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Муртазали Магомедов

Турнирное положение: Муртазали — очередной непобежденный проспект, который с триумфом пробился в UFC через претендентскую серию Даны Уайта.

Последние бои: Представитель Кыргызстана идет на серии из десяти побед без единого поражения. В пяти последних поединках Магомедов одержал уверенные победы над Браяном Зурхером, Клаудеси Брито, Сардором Худойбердиевым, Бексултаном Таалай и Уланом Тамгабаевым.

Состояние бойца: Муртазали очень опасен в переходных фазах боя, когда дело близится к смене этажей со стойки в партере и наоборот. Хладнокровие и способность подстраиваться под стиль противника делают его неудобным оппонентом.

Из минусов можно отметить разве что отсутствие опыта в UFC.

Статистика для ставок

Багдасарян проиграл дважды за последние 6 боев

Магомедов выиграл все 10 боев в ММА

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры считают фаворитом Муртазали Магомедова с коэффициентом 1.35, успех Багдасаряна оценивается в 3.33.

Прогноз: Мелсик будет стремиться навязать перестрелку в стойке, однако Муртазали, скорее всего, будет использовать борьбу для нейтрализации ударной мощи армянского бойца. Дебютант не станет рисковать в открытом размене, предпочитая вязкий и методичный темп, что точно затянет бой в глубокие воды.

2.06 Тотал раундов больше 2.5 Ставка на бой #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.06 на бой Багдасарян — Магомедов принесёт прибыль 1060₽, общая выплата — 2060₽

Ставка: Тотал раундов больше 2.5 за 2.06.