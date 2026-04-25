В рамках турнира UFC Vegas 116 26 апреля состоится поединок Монтела Джексона и Раони Барселоса в легчайшем весе. Начало — 03:30 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз на матч Джексон — Барселос с коэффициентом для ставки за 1.75.

Монтел Джексон

Турнирное положение: Монтел Джексон один из самых перспективных бойцов легчайшего дивизиона UFC. Сейчас он занимает 14-ю строчку в рейтинге и продолжает прогрессировать.

Последние бои: За последние 5 поединков у американца 4 победы и одно поражение. В октябре 2025 года он незаслуженно уступил по очкам Дейвисону Фигередо, выглядев при этом лучше соперника. Ранее Джексон победил по очкам Даниэля Маркоса, нокаутировал в первом раунде Д'Амона Блэкшира, а также финишировал Рани Яя и Хулио Арсе.

Состояние бойца: В 29 лет Джексон находится в отличной физической форме. У него впечатляющая антропометрия (рост и размах 180 см), сильный удар и крепкая борцовская база. Монтел хорошо работает в партере и обладает неплохой выносливостью. Сейчас он выглядит максимально уверенно и мотивированно.

Раони Барселос

Турнирное положение: Раони Барселос опытный бразильский ветеран, который уже долгое время выступает на высоком уровне в UFC. Сейчас он за пределами топ-15, но близок к попаданию в рейтинг.

Последние бои: За последние 6 поединков у Барселоса 4 победы и два поражения, что в 38 лет очень удивительно. Да и уровень оппозиции был довольно высокий. В ноябре 2025 он выиграл по очкам у Рики Симона, также победил бывшего чемпиона Коди Гарбрандта и непобежденного проспекта Пэйтона Тэллботта. Ранее Раони финишировал Кристиана Куинонеза, но проигрывал Кайлеру Филлипсу и Умару Нурмагомедову (нокаутом).

Состояние бойца: В 38 лет Барселос все еще обладает высоким уровнем борьбы, однако заметно уступает в скорости молодым соперникам.

При этом с выносливостью проблем нет. Раони бьется в высоком темпе все 3 раунда.

Статистика для ставок

Джексон выиграл 4 из последних пяти поединков

Барселос за 6 предыдущих поединков уступил лишь дважды

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеры считают фаворитом Монтела Джексона. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.75, тогда как на успех Раони Барселоса предлагают сделать ставку за 2.25.

Прогноз: Джексон заметно превосходит Барселоса в плане физических кондиций. Молодой американец должен использовать это преимущество, чтобы не дать ветерану контролировать бой. Барселос будет стараться работать в партере, клинче и вязать поединок, но Джексон на сегодня выглядит гораздо мощнее в силу возраста.

Ставка: Победа Монтела Джексона за 1.75.