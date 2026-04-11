В рамках турнира UFC 327 12 апреля состоится поединок Патрисио Фрейре и Аарона Пико в полулегком весе. Начало — 04:30 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз на матч Питбуль — Пико с коэффициентом для ставки за 2.30.

Патрисио Фрейре

Турнирное положение: «Питбуль» бывший многократный чемпион Bellator в полулегком весе. Сейчас он занимает 13-ю строчку в рейтинге UFC.

Последние бои: За последние 4 поединка у бразильца 2 победы и 2 поражения. В предыдущем бою он победил единогласным решением судей Дэна Иге. До этого «Питбуль» уступил по очкам Яиру Родригесу. В Bellator он закрыл карьеру победой нокаутом над Джереми Кеннеди.

Состояние бойца: Возраст в 38 лет дает о себе знать. Фрейре по-прежнему остается очень опытным и хитрым бойцом, но скорость и взрывная мощь уже не те, что раньше. Бразилец редко проигрывает досрочно, однако против молодых и атлетичных соперников ему становится все тяжелее.

Аарон Пико

Турнирное положение: Пико перспективный американский боец, пришедший в UFC из Bellator. Однако в дебюте в лучшей лиге Аарон провалился.

Последние бои: Американец подходит к встрече после поражения нокаутом в первом раунде от Лерона Мерфи. До этого он эффектно финишировал Генри Корралеса и Педро Карвальо. За последние 5 боев у Пико 3 победы и 2 поражения.

Состояние бойца: Пико обладает мощным ударом, отличной взрывной силой и хорошей борьбой. Особенно опасен в начале поединка, когда полон сил.

Несмотря на последнее поражение, он физически явно сильнее большинства ветеранов дивизиона.

Статистика для ставок

Фрейре выиграл 2 из последних четырех поединков

Три последних боя с участием Пико завершились в первом раунде

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение Патрисио Фрейре. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.65, тогда как на успех Аарона Пико предлагают сделать ставку за 2.30.

Прогноз: У Пико значительно лучше физические кондиции. Если американец сумеет навязать высокий темп с первых минут и использовать свою взрывную мощь, «Питбуль» может не выдержать давления. Молодость и атлетизм Пико должны сказать свое слово в этом противостоянии.

