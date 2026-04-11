В рамках турнира UFC 327 12 апреля в Майами состоится поединок Кевина Холлэнда и Рэнди Брауна в полусреднем весе. Начало — 04:00 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз на матч Холлэнд — Браун с коэффициентом для ставки за 1.75.

Кевин Холлэнд

Турнирное положение: Кевин Холлэнд за пределами топ-15 полусреднего дивизиона, хотя еще в прошлом году занимал место в рейтинге.

Последние бои: За последние 7 поединков у американца три победы и четыре поражения. В марте 2025-го Холлэнд выиграл решением у Гуннара Нельсона, а в июне того же года сабмишеном одолел Висенте Люке. Однако затем последовательно уступил по очкам Даниелю Родригезу и Майку Мэллоту.

Состояние бойца: Холлэнд непредсказуемый и разносторонний боец, способный финишировать соперника в любой момент. Но нестабильность преследует его всю карьеру. Четыре поражения в семи последних боях говорят о том, что его хаотичный стиль регулярно дает сбои.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Рэнди Браун

Турнирное положение: Рэнди Браун также за пределами топ-15, однако стабильно держится в среднем эшелоне полусреднего дивизиона уже несколько лет.

Последние бои: За последние пять поединков у ямайца три победы и два поражения. В феврале 2024-го Браун нокаутировал в первом раунде Муслима Салихова, в апреле 2025-го досрочно остановил Николаса Далби. В ноябре прошлого года уступил Габриэлю Бонфиму.

Состояние бойца: Браун физически мощный и атлетичный боец с хорошей ударной базой. Он умеет навязывать высокий темп и обладает приличным арсеналом в стойке.

Против Холлэнда его дисциплина и физические данные должны сыграть ключевую роль, особенно если удастся избежать борьбы в партере.

Статистика для ставок

Холлэнд проиграл 4 из семи последних поединков

Браун проиграл дважды за последние 5 боев

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеры отдают предпочтение Рэнди Брауну. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.75, тогда как на успех Холлэнда предлагают сделать ставку за 2.13.

Прогноз: Холлэнд непредсказуем и способен удивить в любой момент, однако два поражения подряд решением говорят о том, что с дисциплинированными соперниками у него регулярно возникают проблемы. Браун именно такой боец: физически мощный, работоспособный и умеющий держать одинаковый темп на протяжении всего боя. Этого преимущества должно хватить.

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.75 на бой Холлэнд — Браун принесёт прибыль 750₽, общая выплата — 1750₽

