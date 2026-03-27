В рамках турнира UFC Seattle 29 марта состоится поединок Рикки Симона и Эдриана Янеза в легчайшем весе. Начало — 00:20 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз на матч Симон — Янез с коэффициентом для ставки за 1.67.

Рикки Симон

Турнирное положение: Рикки Симон когда-то входил в топ-10 легчайшего веса, но после серии поражений покинул рейтинг. Сейчас он пытается вернуться на победную тропу, правда кризис затянулся.

Последние бои: У Симона два поражения в трех последних боях. В ноябре он неожиданно проиграл решением Раони Барселосу. До этого в июне 2025-го одолел Кэмерона Смутермана, а в феврале нокаутировал Джавида Башарата в первом раунде. Всего за последние пять лет у Симона 5 побед и 5 поражений.

Состояние бойца: Симон базовый борец с хорошим грэпплингом. Он зачастую выигрывает, когда может перевести бой в партер и контролировать соперника внизу. Несколько лет назад побеждал самого Мераба Двалишвили сабмишеном. А вот в стойке Рикки чувствует себя уже не так уверенно и часто пропускает. Однако бой с тем же Башаратом стал исключением.

Эдриан Янез

Турнирное положение: Янез, как и его соперник, недавно пребывал в рейтинге легчайшего веса. Американец долгое время считался перспективным нокаутером, но после двух поражений подряд откатился назад.

Последние бои: У Янеза три поражения в четырех последних боях. В декабре 2024-го он проиграл решением Даниэлю Маркосу. До этого нокаутировал Винисиуса Сальвадора. А в 2023-м проиграл нокаутом Джонатану Мартинезу и Робу Фонту.

Состояние бойца: После поражений от Фонта и Мартинеза уверенность пошатнулась, и Янез стал больше пропускать.

Так буквально в одночасье из яркого проспекта Эдриан превратился в посредственного середняка.

Статистика для ставок

Симон проиграл 5 из десяти последних боев

Янез проиграл 3 из четырех последних боев

Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение Рикки Симону. На его победу можно поставить за 1.67, на успех Эдриана Янеза — за 2.26.

Прогноз: Симон будет делать ставку на борьбу с первых минут. Янез опасен в стойке, но его защита от тейкдаунов оставляет желать лучшего. Если Симон переведет бой в партер, у Янеза появятся большие проблемы. К тому же, Рикки в отличие от соперника никогда не ломался психологически и всегда шел вперед.

