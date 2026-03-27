В рамках турнира UFC Seattle 29 марта состоится поединок Рикки Симона и Эдриана Янеза в легчайшем весе. Начало — 00:20 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз на матч Симон — Янез с коэффициентом для ставки за 1.67.

Владислав ПрусаковВладислав ПрусаковРедактор раздела Бои LiveSport.RuПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

Рикки Симон

Турнирное положение: Рикки Симон когда-то входил в топ-10 легчайшего веса, но после серии поражений покинул рейтинг.  Сейчас он пытается вернуться на победную тропу, правда кризис затянулся.

Последние бои: У Симона два поражения в трех последних боях.  В ноябре он неожиданно проиграл решением Раони Барселосу.  До этого в июне 2025-го одолел Кэмерона Смутермана, а в феврале нокаутировал Джавида Башарата в первом раунде.  Всего за последние пять лет у Симона 5 побед и 5 поражений.

Состояние бойца: Симон базовый борец с хорошим грэпплингом.  Он зачастую выигрывает, когда может перевести бой в партер и контролировать соперника внизу.  Несколько лет назад побеждал самого Мераба Двалишвили сабмишеном.  А вот в стойке Рикки чувствует себя уже не так уверенно и часто пропускает.  Однако бой с тем же Башаратом стал исключением.

Эдриан Янез

Турнирное положение: Янез, как и его соперник, недавно пребывал в рейтинге легчайшего веса.  Американец долгое время считался перспективным нокаутером, но после двух поражений подряд откатился назад.

  • Читайте по теме

    • Последние бои: У Янеза три поражения в четырех последних боях.  В декабре 2024-го он проиграл решением Даниэлю Маркосу.  До этого нокаутировал Винисиуса Сальвадора.  А в 2023-м проиграл нокаутом Джонатану Мартинезу и Робу Фонту.

    Состояние бойца: После поражений от Фонта и Мартинеза уверенность пошатнулась, и Янез стал больше пропускать.

    Так буквально в одночасье из яркого проспекта Эдриан превратился в посредственного середняка.

    Статистика для ставок

    • Симон проиграл 5 из десяти последних боев
    • Янез проиграл 3 из четырех последних боев

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение Рикки Симону.  На его победу можно поставить за 1.67, на успех Эдриана Янеза — за 2.26.

    Прогноз: Симон будет делать ставку на борьбу с первых минут.  Янез опасен в стойке, но его защита от тейкдаунов оставляет желать лучшего.  Если Симон переведет бой в партер, у Янеза появятся большие проблемы.  К тому же, Рикки в отличие от соперника никогда не ломался психологически и всегда шел вперед.

    1.67Победа Рикки СимонаСтавка на бой #1Поставить
    Ставка: Победа Рикки Симона за 1.67.