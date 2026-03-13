В рамках турнира UFC Vegas 114 15 марта в Лас-Вегасе состоится поединок Чарльза Джонсона и Бруно Силвы в наилегчайшем весе. Начало — 00:30 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз на матч Джонсон — Силва с коэффициентом для ставки за 2.20.
Чарльз Джонсон
Турнирное положение: Чарльз Джонсон занимает 14-ю строчку в рейтинге наилегчайшего дивизиона. Американец закрепился в топ-15 после серии побед, но последний бой отбросил его назад.
Последние бои: В январе 2026-го Джонсон проиграл Алексу Перезу досрочно в первом раунде на UFC 324. До этого сам нокаутировал Лонэ Кавану, а также победил Су Мудаэрджи, Джоша Вана и Джейка Хадли.
Состояние бойца: Чарльз хорошо работает с дальней дистанции, использует смену стоек и неплохо защищается. Против Каваны он проигрывал стартовые минуты, но не сломался и дождался ошибки. Проблема в том, что после пропущенного удара Джонсон может резко потерять концентрацию — бой с Пересом это подтвердил.
Бруно Силва
Турнирное положение: Бруно Силва замыкает топ-15 наилегчайшего веса. 35-летний бразилец уже два года пребывает на границе рейтинга и никак не может закрепиться.
Последние бои: В октябре 2025-го Силва победил сабмишеном Хьюна Сунга Парка. До этого проиграл два боя подряд нокаутами: Джошу Вану в июне 2025-го и Манелю Капу в декабре 2024-го. Оба раза бразилец пропускал в разменах и не успевал восстановиться.
Состояние бойца: Силва ищет борьбу и старается переводить соперников из любой позиции. Из 15-ти побед 9 добыл сабмишенами, включая последний бой с Парком, где контролировал визави у сетки и зашел за спину.
Однако в стойке Силва пропускает слишком много, и, если не может перевести бой в борьбу, то быстро проигрывает.
Статистика для ставок
- Джонсон проиграл лишь однажды за последние 5 боев
- Силва проиграл 2 из трех последних боев, оба раза нокаутами
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеры отдают предпочтение Чарльзу Джонсону. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.50, тогда как на успех Бруно Силвы предлагают сделать ставку за 2.66.
Прогноз: Джонсон будет работать на дальней дистанции и не давать Силве сокращать ее. Бразилец попытается пройти в корпус, как с Парком, но американец подвижнее и лучше защищается от борьбы. Джонсон уже выигрывал подобные бои — во встречах с Ваном и Каваной он пережидал стартовый натиск и забирал свое позже. И грядущая битва не должна стать исключением.
Ставка: Победа Чарльза Джонсона по очкам за 2.20.