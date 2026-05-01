В рамках турнира по профессиональному боксу в Токио 2 мая состоится титульный поединок Такумы Иноуэ и Кадзуто Иоки в легчайшем весе. Начало — 11:00 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз на матч Иноуэ — Иока с коэффициентом для ставки за 1.89.
Такума Иноуэ
Турнирное положение: Такума Иноуэ действующий чемпион мира по версии WBC в легчайшем весе. Один из самых талантливых японских боксеров в 21-м веке, младший брат абсолютного чемпиона Наои Иноуэ.
Последние бои: За последние 5 поединков у Такумы 3 победы и 2 поражения. В ноябре 2025 года он уверенно выиграл единогласным решением у Теншина Насукавы и завоевал вакантный титул WBC. До этого потерял пояс WBA в бою с Сэйя Цуцуми, но ранее успешно защитил его против Се Исиды и Джервина Анкахаса.
Состояние бойца: В 30 лет Такума Иноуэ находится в хорошей форме: обладает отличной техникой и хорошим футворком. Он умело адаптируется по ходу боя и способен переламывать ход любого поединка. Сейчас японец максимально мотивирован и готов подтвердить свой чемпионский статус.
Кадзуто Иока
Турнирное положение: Кадзуто Иока легендарный японский ветеран, бывший многократный чемпион мира в нескольких весовых категориях. Сейчас выступает в легчайшем весе.
Последние бои: За последние 5 поединков у Иоки 2 победы, 2 поражения и одна ничья. В декабре 2025 года он нокаутировал Майкела Ордосгоитти. Ранее дважды проиграл по очкам Фернандо Мартинесу и свел вничью бой с Джошуа Франко.
Состояние бойца: В 37 лет Иока обладает огромным опытом и должной техникой, но заметно уступает в скорости и взрывной силе молодым соперникам.
Он остается опасным в ближнем бою и умеет проводить умные тактические поединки, однако возраст уже дает о себе знать.
Статистика для ставок
- Иноуэ выиграл в трех из последних пяти поединков
- Иока выиграл 2 раза на отрезке в 5 боев
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеры считают фаворитом Такуму Иноуэ. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.44, тогда как на успех Кадзуто Иоки предлагают сделать ставку за 2.85.
Прогноз: Такума Иноуэ с первых минут навяжет активную работу на ногах и будет контролировать дистанцию за счет джеба и точных комбинаций. Он лучше двигается и быстрее реагирует на действия соперника. Иока постарается замедлить противника, и на некоторое время ему это удастся, но на дистанции в 12 раундов в скорости и свежести точно уступит действующему чемпиону. Молодость победит опыт.
Ставка: Победа Такумы Иноуэ по очкам за 1.89.