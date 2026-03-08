В рамках турнира Zuffa Boxing 9 марта в Лас-Вегасе состоится поединок Джея Опетайи и Брэндона Глэнтона за титул чемпиона мира по боксу по версии IBF в первом тяжелом весе. Начало — 05:00 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз на матч Опетайя — Глэнтон с коэффициентом для ставки за 2.50.

Джей Опетайя

Турнирное положение: Джей Опетайя действующий чемпион IBF и The Ring в первом тяжелом весе. Считается лучшим боксером дивизиона.

Последние бои: Опетайя идет на серии из 29-ти побед подряд без единого поражения, 23 из них были нокаутом. В декабре 2025-го он нокаутировал в восьмом раунде Хусейна Чинкару, до этого за пять месяцев одержал три досрочные победы над Клаудио Скуэо, Дэвидом Ньикой и Джеком Мэсси. В мае 2024-го победил решением Майриса Бриедиса в реванше, завоевав вакантный пояс IBF.

Состояние бойца: Джей одинаково опасен на ближней и средней дистанции, великолепно работает по корпусу и умеет наращивать давление по ходу боя. Универсальность, нокаутирующий удар и хорошая выносливость также присутствуют. Единственный минус Опетайи заключается в долгом ожидании реальных вызовов и отсутствии достойного уровня оппозиции в последние полтора года.

Брэндон Глэнтон

Турнирное положение: Брэндон Глэнтон занимает 15-е место в рейтинге дивизиона. Получил титульный шанс, скорее, ввиду готовности выйти на бой на коротком уведомлении, чем из-за реальных заслуг.

Последние бои: Глэнтон четырежды выиграл и трижды уступил в последних семи боях. В октябре 2025-го он нокаутировал Маркуса Брауна, до этого проиграл Крису Билламу-Смиту. В активе есть победы над россиянином Алексеем Егоровым, Эмилем Маркичем и Карлосом Ромеро. Всего за карьеру у Глэнтона 21 победа и 3 поражения.

Состояние бойца: Брэндон крепкий середняк. Он агрессивен, любит идти вперед и пытается давить. Но каких-то преимуществ на фоне других конкурентов по дивизиону нет.

Ранее он проигрывал всем более-менее серьезным соперникам.

Статистика для ставок

Опетайя выиграл 4 последних боя досрочно

Глэнтон проиграл 3 из семи последних боев

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеры видят явным фаворитом Джея Опетайю. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.08, тогда как на успех Брэндона Глэнтона предлагают сделать ставку за 8.50.

Прогноз: Глэнтон крепкий середняк, но уровень Опетайи для него слишком высок. Австралиец быстрее, техничнее и бьет гораздо сильнее. Опетайя будет работать по корпусу, запутывать соперника и наращивать давление. Ближе к середине боя Глэнтон начнет пропускать все больше, и рефери вмешается.

Ставка: Победа Джая Опетайи нокаутом в 6-12 раундах за 2.50.