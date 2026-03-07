В рамках турнира UFC 326 8 марта в Лас-Вегасе состоится реванш Макса Холлоуэя и Чарльза Оливейры в легком весе. На кону будет стоять пояс BMF. Начало — 08:30 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз на матч Холлоуэй — Оливейра с коэффициентом для ставки за 2.60.

Макс Холлоуэй

Турнирное положение: Макс Холлоуэй четвертый номер рейтинга легкого дивизиона, действующий обладатель пояса BMF, бывший чемпион полулегкого веса.

Последние бои: Холлоуэй провел только один бой в 2025-м, победил решением Дастина Порье в июле, отправив того на пенсию. До этого в октябре 2024-го он проиграл досрочно Илии Топурии. В активе также легендарный нокаут против Джастина Гейджи на UFC 300 на последних секундах боя и победы над «Корейским зомби» и Арнольдом Алленом.

Состояние бойца: Макс эталонный кикбоксер с феноменальным объемом работы и невероятным кардио. Он выбрасывает огромное количество ударов, держит высочайший темп и обладает «стальной» челюстью, которая, правда, дала трещину после нокаута от Топурии. В последнем бою с Порье Холлоуэй выглядел более расчетливым и хладнокровным, без привычной агрессии.

Чарльз Оливейра

Турнирное положение: Чарльз Оливейра третий номер рейтинга легкого дивизиона, бывший чемпион UFC, обладатель рекордов по количеству финишей и побед сабмишеном в истории лиги. Для бразильца это шанс вернуться в титульную гонку после неудач.

Последние бои: «Дю Бронкс» провел два боя в 2025-м. В октябре он задушил Матеуша Гамрота, до этого в июне проиграл нокаутом Илии Топурии в первом раунде. В 2024-м победил решением Майкла Чендлера и проиграл Арману Царукяну. Также в активе победа над Бенеилом Дариушем. Всего 36 побед, 11 поражений.

Состояние бойца: Оливейра уникальный грэпплер с феноменальным джиу-джитсу и умением заканчивать бои в любой позиции. Он опасен в партере как никто другой, но при этом прилично прибавил и в ударной технике. Главные плюсы — характер и умение переламывать ход боя.

Однако Чарльз Оливейра уязвим в стойке.

Статистика для ставок

3 из четырех последних боев с участием Холлоуэя завершились досрочно

Оливейра проиграл 2 из четырех последних боев

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом реванше букмекеры отдают предпочтение Максу Холлоуэю. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.55, тогда как на успех Чарльза Оливейры предлагают сделать ставку за 2.43.

Прогноз: Гаваец будет постоянно двигаться, выбрасывать джебы и держать дистанцию, не позволяя Чарльзу сократить ее. Беспокойство о защите от перевода может снизить эффективность Макса в стойке, но его опыт и кардио должны помочь. Ближе к поздним раундам Оливейра начнет уставать, и Холлоуэй включит привычное давление. Бой, скорее всего, дойдет до судей, где Макс заберет победу.

Ставка: Победа Макса Холлоуэя по очкам за 2.60.