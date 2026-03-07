В рамках турнира UFC 326 8 марта в Лас-Вегасе состоится поединок Дрю Добера и Майкла Джонсона в легком весе. Начало — 05:00 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз на матч Добер — Джонсон с коэффициентом для ставки за 2.08.

Дрю Добер

Турнирное положение: Дрю Добер рекордсмен UFC по количеству нокаутов в легком весе (10), ветеран с 44-я боями в ММА.  Обладатель множества бонусов и один из самых зрелищных бойцов дивизиона.

Последние бои: Американец одержал победу в последнем бою, нокаутировав Кайла Преполека в октябре 2025-го.  До этого у него было три поражения подряд от Мануэля Торреса, Джина Силвы и Ренато Мойкано.  В активе Добера также победы над Рикки Гленном, Бобби Грином и Рафаэлем Алвесом.

Состояние бойца: Добер умеет заканчивать бои одним ударом.  Техника у Дрю посредственная, но чего не отнять, так это таймингов.  Выжидать момент и наказывать за ошибки он умеет очень хорошо.

Майкл Джонсон

Турнирное положение: Майкл Джонсон на сегодня 39-летний ветеран, в прошлом представитель топ-10 легкого веса, участник The Ultimate Fighter и бывший соперник Хабиба Нурмагомедова, Джастина Гейджи и других именитых бойцов.

Последние бои: Ветеран ранее одержал две победы подряд.  В июле 2025-го одолел решением Даниэля Зелльхубера, до этого нокаутировал Оттмана Айзатара.  В 2024-м побеждал Дэрриуса Флаверса и проигрывал Карлусу Диегу Феррейре.  Всего в активе Джонсона 25 побед и 19 поражений.

Состояние бойца: Майкл разносторонний боец с хорошей борьбой и ударной базой.  Но возраст и потеря былой скорости сводят на нет какие-либо перспективы.

В последних боях он больше полагается на опыт, чем на физику.

Статистика для ставок

  • Добер выиграл только 2 из пяти последних боев
  • Джонсон выиграл 3 из пяти последних боев

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение Майклу Джонсону.  На его победу можно поставить с коэффициентом 1.78, тогда как на успех Дрю Добера предлагают сделать ставку за 2.08.

Прогноз: Оба уже на закате, но Добер все еще опасен ввиду своей ударной мощи.  Джонсон попытается работать на дальней дистанции и перебивать оппонента на контратаках.  Но Доберу достаточно одного попадания, чтобы закончить бой.

Ставка: Победа Дрю Добера за 2.08.