В рамках турнира UFC 326 8 марта в Лас-Вегасе состоится поединок Коди Гарбрандта и Сяо Луна в легчайшем весе. Начало — 05:30 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз на матч Гарбрандт — Сяо с коэффициентом для ставки за 2.26.

Коди Гарбрандт

Турнирное положение: Коди Гарбрандт бывший чемпион UFC в легчайшем весе, ныне 34-летний ветеран. Некогда звезда дивизиона сейчас находится в глубоком кризисе и пытается спасти карьеру.

Последние бои: Американец проиграл два последних боя. В июне 2025-го Гарбрандт уступил решением Раони Барселосу, до этого потерпел поражение сабмишеном от Дейвисона Фигередо. Единственная победа за последние три года была нокаутом над Брайаном Келлехером.

Состояние бойца: Гарбрандт взрывной ударник с отличной боксерской школой и нокаутирующей мощью. Он любит рубиться вблизи, однако не умеет держать удар. В последних боях Коди стал слишком предсказуем и часто пропускает.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Сяо Лун

Турнирное положение: Сяо Лун на сегодняшний день даже не середняк дивизиона. Китаец находится на грани вылета из промоушена.

Последние бои: Сяо проиграл два из трех последних боев. В августе 2025-го уступил решением Су Янгу Ю, до этого нокаутировал Куанга Ле и проиграл Чан Хо Ли. Всего в карьере 27 побед и 10 поражений.

Состояние бойца: Сяо базовый кикбоксер с неплохой выносливостью. Лун предпочитает затяжные поединки и чувствует себя комфортно на средней дистанции.

Главные плюсы — неуступчивость и способность держать высокий темп все три раунда.

Статистика для ставок

Гарбрандт проиграл 5 из семи последних боев

Сяо проиграл 2 из трех последних боев, оба раза решением

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение Сяо Луну. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.67, тогда как на успех Коди Гарбрандта предлагают сделать ставку за 2.26.

Прогноз: Гарбрандт отчаянно нуждается в победе. Американец включит активный прессинг с первых секунд и попытается поймать китайца одним ударом. Если Сяо переживет стартовый натиск, он заберет инициативу. Но Гарбрандт на грани краха, ему отступать некуда. Да и класс его куда выше, чем у оппонента, на счету которого в UFC всего 3 боя.

2.26 Победа Коди Гарбрандта Ставка на бой #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.26 на бой Гарбрандт — Сяо принесёт чистый выигрыш 1260₽, общая выплата — 2260₽

Ставка: Победа Коди Гарбрандта за 2.26.