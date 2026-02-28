В рамках турнира по профессиональному боксу в Глендейле 1 марта состоится поединок Эмануэля Наваррете и Эдуардо Нуньеса за титул чемпиона мира по версии IBF во втором полулегком весе. Начало — 04:00 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз на матч Наваррете — Нуньес с коэффициентом для ставки за 2.50.

Эмануэль Наваррете

Турнирное положение: Эмануэль Наваррете бывший чемпион WBO во втором полулегком весе. Мексиканец является одним из самых активных и зрелищных боксеров своего дивизиона.

Последние бои: Наваррете дрался в последний раз в мае 2025-го против Чарли Суареса. Поединок завершился скандалом: встречу остановили из-за рассечения, чемпиону присудили победу техническим решением, но позже результат отменили и признали бой несостоявшимся. До этого в декабре 2024-го Наваррете нокаутировал в шестом раунде Оскара Вальдеса. Всего в активе мексиканца 39 побед, 2 поражения, одна ничья и один несостоявшийся, 32 победы нокаутом.

Состояние бойца: Наваррете ошеломляет соперников большим объемом выбрасываемых ударов, нестандартными углами атак и феноменальным кардио. Он прессингует с первых секунд и не дает работать оппонентам. Однако слабая защита и склонность к пассивности в отдельных раундах могут все испортить.

Эдуардо Нуньес

Турнирное положение: Эдуардо Нуньес действующий чемпион IBF в полулегком весе, обладатель впечатляющего показателя в 93 % досрочных побед в карьере.

Последние бои: Нуньес завоевал титул IBF в мае 2025-го, победив единогласным решением Масанори Рикиси. В сентябре он успешно защитил пояс, перебив Кристофера Диаса. До этого добыл победы нокаутами над Мигелем Марриагой, Оскаром Эскандоном и другими. Всего в активе Нуньеса 29 побед и одно поражение, 27 из них нокаутом.

Состояние бойца: Нуньес мощный панчер с отличным таймингом. Он часто взрывается на средней дистанции, хорошо работает по корпусу и умеет заканчивать бои одним ударом.

Но второй бой подряд, дошедший до решения, показал, что против выносливых и быстрых соперников могут возникнуть проблемы.

Статистика для ставок

Наваррете не проигрывал с 2012 года, последние два поражения были в самом начале карьеры

Нуньес 27 из 30 боев в карьере выиграл нокаутом

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеры отдают предпочтение Эдуардо Нуньесу. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.61, тогда как на успех Эмануэля Наваррете предлагают сделать ставку за 2.50.

Прогноз: Нуньес никогда не сталкивался в ринге с таким объемом работы, который предлагает Наваррете. Мексиканец будет выбрасывать по 100 ударов за раунд, прессинговать и не давать дышать. Ближе к экватору Нуньес начнет уставать, пропускать и ошибаться. Наваррете заберет свое за счет характера и феноменального кардио.

Ставка: Победа Эмануэля Наваррете за 2.50.