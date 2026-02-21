В рамках турнира UFC Fight Night 267 22 февраля в Хьюстоне состоится поединок Дэна Иге и Мелькуизаэля Косты в полулегком весе. Начало — 07:00 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз на матч Иге — Коста с коэффициентом для ставки за 2.93.

Дэн Иге

Турнирное положение: Дэн Иге на сегодняшний день 14-й номер рейтинга полулегкого дивизиона, ветеран UFC с большим опытом. Американец находится в затяжном кризисе и рискует вылететь из топ-15.

Последние бои: Иге проиграл три из четырех последних боев. В июле 2025-го он уступил решением Патрисио Питбулю, до этого проиграл Лерону Мерфи и Диего Лопесу. Единственная победа за этот период нокаутом над Шоном Вудсоном в апреле 2025-го. Всего в активе Иге 19 побед при 10 поражениях, 12 побед досрочные.

Состояние бойца: Иге разносторонний боец с базой дзюдо и БЖЖ, но чаще предпочитающий работать в стойке. Он обладает хорошей ударной мощью и умением заканчивать бои быстро и ярко (нокаутировал Вудсона и Андре Фили). Главные проблемы — возраст, серия неудач и психологическое состояние. При этом уровень оппозиции, которой он проигрывал, значительно выше, чем у предстоящего соперника.

Мелькуизаэль Коста

Турнирное положение: Мелькуизаэль Коста пребывает вне рейтинга, но близок к тому, чтобы туда попасть. Для него это шанс громко заявить о себе и войти в топ-15.

Последние бои: Коста выиграл 5 боев подряд. В декабре 2025-го он нокаутировал Моргана Чаррье в первом раунде, до этого перебил решением Джулиана Эросу и Кристиана Родригеза, задушил Андре Фили и Шаилана Нуерданбека. Последнее поражение Косты было от Стива Гарсии в декабре 2023-го.

Состояние бойца: Коста универсальный боец ММА, опасный как в стойке, так и на земле, что подтверждают его последние выступления. Находится на пике формы, уверен в себе и голоден до побед.

Единственный минус в отсутствии достойного уровня оппозиции, который заметно ниже, чем у Иге.

Статистика для ставок

Иге проиграл 3 из четырех последних боев

Коста выиграл 5 боев подряд, 4 из них досрочно

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеры отдают предпочтение Мелькуизаэлю Косте. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.43, тогда как на успех Дэна Иге предлагают сделать ставку за 2.93.

Прогноз: Коста находится на мощной победной серии, но бил он в основном проходных соперников. Иге последние годы дрался с элитой дивизиона и проигрывал только ей. Для бразильца это первый серьезный тест в UFC. Что касается Дэна, то он куда опытнее. Ранее и сам побил немало топов и просто так место в рейтинге не отдаст. Предыдущих бойцов вне топ-15, как Вудсон, Фили и Ландвер, американец прошел довольно легко.

Ставка: Победа Дэна Иге за 2.93.