В рамках турнира UFC Vegas 113 8 февраля в Лас-Вегасе состоится поединок Амира Альбази и Кедзи Хоригучи в наилегчайшем весе. Начало — 07:00 (мск).

Амир Альбази

Турнирное положение: Амир Альбази шестой номер рейтинга наилегчайшего дивизиона UFC. После недавнего поражения иракский боец оказался в сложной ситуации и теперь должен защищать свою позицию в топ-10.

Последние бои: Альбази подходит к этому бою после поражения единогласным решением судей от бывшего чемпиона Брэндона Морено в ноябре 2024 года. До этого он шел на серии из пяти побед подряд в UFC, включая важный триумф по очкам над Кайем Карой-Франсом. В активе иракца 17 побед при лишь двух поражениях.

Состояние бойца: «Принц», в первую очередь, высококлассный грэпплер с отличным бразильским джиу-джитсу. Альбази мастер сабмишнов и контроля в партере, умеет быстро заканчивать бои, если оказывается в верхней позиции в начале встречи. В стойке техничен, но не обладает нокаутирующей мощью.

Кедзи Хоригучи

Турнирное положение: Кедзи Хоригучи восьмой номер рейтинга и легенда дивизиона, бывший чемпион Bellator и RIZIN. Японский ветеран недавно вернулся в UFC и сразу вошел в топ-10, претендуя на титульник.

Последние бои: Хоригучи идет серии из четырех побед подряд. В своем возвращении в UFC в ноябре 2025 года он впечатляюще победил сабмишном в третьем раунде россиянина Тагира Уланбекова. До этого Хоригучи доминировал в японском промоушене RIZIN, где победил таких звезд, как Серхио Петтис и Макото Синрю.

Состояние бойца: Кедзи невероятно опытный и разносторонний боец с феноменальной ударной техникой, основанной на кикбоксинге и карате. Он обладает молниеносной скоростью, нестандартными комбинациями и отличным чувством дистанции. С возрастом добавил в свой арсенал и борьбу, став еще более опасным.

В свои 35 лет он находится в отличной физической форме, что подтверждают его недавние выступления.

Статистика для ставок

Альбази выиграл 4 раза на отрезке в 5 поединков

Хоригучи одержал 4 победы подряд, в трех из них победил досрочно

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеров видят фаворитом Кедзи Хоригучи. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.25, тогда как на успех Амира Альбази предлагают сделать ставку за 4.15.

Прогноз: Длительный простой представителя Ирака также сыграет против него, он может уступить в темпе и резкости ветерану. Хоригучи, вероятно, будет методично разбивать соперника на близкой дистанции и либо одержит победу по очкам, либо поймает уставшего Альбази на контратаке в поздних раундах.

Ставка: Победа Кедзи Хоригучи + тотал больше 2.5 за 1.75.