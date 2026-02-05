В рамках турнира ACA 200 6 февраля в Москве состоится поединок Артема Резникова и Юсуп-Хаджи Зубариева в легком весе. Начало — 20:00 (мск).

Артем Резников

Турнирное положение: Артем Резников шестой номер рейтинга легкого дивизиона ACA, опытный ветеран и бывший претендент на титул. Казахстанский боец оказался в сложной ситуации после серии поражений от элитных бойцов и теперь борется за сохранение места в топе.

Последние бои: Представитель Казахстана в предыдущей встрече нокаутировал Рауша Манфио в третьем раунде. Но более сильным соперником непременно уступал: были поражения сабмишном в первом раунде от Дауда Шайхаева и нокаутом Юсуфу Раисову с Али Баговым.

Состояние бойца: Восемь своих побед Резников одержал сабмишном. Его стиль построен на пассивном контроле партера, изматывании соперника и попытках приемов в поздних раундах. Есть габариты, мощь, неплохая взрывная сила. Но психологическое состояние после серии поражений с топами вызывает вопросы.

Юсуп-Хаджи Зубариев

Турнирное положение: Юсуп-Хаджи Зубариев крепкий середняк легкого дивизиона ACA, принявший бой на коротком уведомлении. Россиянин заменяет травмированного Магомеда Сулумова и выходит в клетку менее чем через месяц после своего последнего поединка.

Последние бои: Зубариев подошел к бою после победы по очкам над Карлосом Аугусту в январе 2026 года. Однако до этого он потерпел два поражения подряд, решением от Курбана Тайгибова и нокаутом от Давлатманда Чуронова. В целом, демонстрирует нестабильные результаты, чередуя победы и поражения.

Состояние бойца: Юсуп-Хаджи разносторонний боец с хорошей ударной техникой и неплохой борьбой. 10 из 15 побед он одержал решением судей. При этом короткий срок на подготовку может серьезно сказаться на его физических кондициях, особенно против борца, как Резников.

Что касается навыков, Зубариев ничем не выделяется на фоне конкурентов в дивизионе. Умеет все, но по чуть-чуть.

Статистика для ставок

Резников проиграл 3 из пяти последних боев

Зубариев выиграл дважды в четырех предыдущих встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеров незначительное предпочтение отдают Юсуп-Хаджи Зубариеву. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.80, тогда как на успех Артема Резникова предлагают сделать ставку за 2.05.

Прогноз: Ключевым фактором станет физическое состояние Зубариева: сможет ли он восстановиться после недавнего боя и противостоять агрессивному прессингу борца? Ведь Резников будет пытаться сделать то, что умеет лучше всего — давить, сбивать в партер и изматывать. Прямолинейно, предсказуемо, однако это работает. Даже у Багова были определенные проблемы с Артемом в партере. В контексте грядущего противостояния ключевой аспект следующий: оба демонстрируют нестабильность, и бой может пойти по любому сценарию, вплоть до очень спорного судейского решения, где мнения разделятся.

Ставка: Бой дойдет до раздельного решения судей за 6.00.