В рамках юбилейного турнира ACA 200 6 февраля в Москве состоится титульный поединок Магомедрасула Гасанова и Альберта Туменова в среднем весе. Начало — 23:00 (мск).

Магомедрасул Гасанов

Турнирное положение: Магомедрасул Гасанов доминирующий чемпион ACA в среднем весе. Он является одним из лучших бойцов организации вне зависимости от весовой категории и проводит свой последний бой по текущему контракту.

Последние бои: Гасанов идет на феноменальной серии из 17 побед подряд, все из которых одержаны в ACA. В своей последней защите в августе 2025 года он досрочно победил нокаутом Дмитрия Арышева. До этого он пять раз защищал титул, побеждая как по очкам, так и досрочно, доминируя в поединках над Шамилем Абдулаевым, Ибрагимом Магомедовым, Артемом Фроловым и другими.

Состояние бойца: Магомедрасул универсальный боец, не имеющий явных слабых мест. Его сильнейшая сторона — это выдающаяся борьба, умение навязывать клинч, методично забирать пространство и доминировать в партере. При этом и ударная техника находится на высоком уровне, что делает его непредсказуемым. Кардио Гасанова хватает на пять раундов плотного давления, а бойцовский IQ позволяет адаптироваться к любым стилям.

Альберт Туменов

Турнирное положение: Альберт Туменов бывший чемпион ACA в полусреднем весе и экс-боец UFC. Грядущий поединок станет дебютным для «Эйнштейна» в категории до 84 кг.

Последние бои: Туменов подходит к бою после победы нокаутом над Винициусом Крузом в сентябре 2025 года. Однако до этого он проиграл титульный бой Абубакару Вагаеву единогласным решением в феврале. В активе Альберта 24 победы при шести поражениях.

Состояние бойца: «Эйнштейн» за годы выступлений в UFC и АСА показал себя, как эталонный ударник высочайшего класса с мощными акцентированными ударами и отличной работой по этажам. Однако и слабости Туменова хорошо известны. Например, уязвимость против борцов, проблемы с кардио в поздних раундах и не самая лучшая защита от тейкдаунов, что и показал бой с Вагаевым и даже с Эдвардсом еще в UFC.

Подъем в средний вес добавит ударной мощи, но может снизить скорость.

Статистика для ставок

Гасанов одержал 17 побед подряд

Туменов проиграл один раз за 7 последних боев

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом чемпионском поединке букмекеров видят фаворитом Магомедрасула Гасанова. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.25, тогда как на успех Альберта Туменова предлагают сделать ставку за 4.00.

Прогноз: Туменов может рассчитывать только на лаки-панч. По мере того, как бой будет затягиваться, преимущество в выносливости и всестороннем арсенале чемпиона станет подавляющим. Уставший и прижатый к сетке Туменов станет уязвим для сабмишна в поздних раундах.

1.95 Победа Магомедрасула Гасанова сабмишном Ставка на бой #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на бой Гасанов — Туменов принесёт прибыль 950₽, общая выплата — 1950₽

Ставка: Победа Магомедрасула Гасанова сабмишном за 1.95.