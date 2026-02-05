В рамках юбилейного турнира ACA 200 6 февраля в Москве состоится титульный поединок Магомедрасула Гасанова и Альберта Туменова в среднем весе. Начало — 23:00 (мск).
Магомедрасул Гасанов
Турнирное положение: Магомедрасул Гасанов доминирующий чемпион ACA в среднем весе. Он является одним из лучших бойцов организации вне зависимости от весовой категории и проводит свой последний бой по текущему контракту.
Последние бои: Гасанов идет на феноменальной серии из 17 побед подряд, все из которых одержаны в ACA. В своей последней защите в августе 2025 года он досрочно победил нокаутом Дмитрия Арышева. До этого он пять раз защищал титул, побеждая как по очкам, так и досрочно, доминируя в поединках над Шамилем Абдулаевым, Ибрагимом Магомедовым, Артемом Фроловым и другими.
Состояние бойца: Магомедрасул универсальный боец, не имеющий явных слабых мест. Его сильнейшая сторона — это выдающаяся борьба, умение навязывать клинч, методично забирать пространство и доминировать в партере. При этом и ударная техника находится на высоком уровне, что делает его непредсказуемым. Кардио Гасанова хватает на пять раундов плотного давления, а бойцовский IQ позволяет адаптироваться к любым стилям.
Альберт Туменов
Турнирное положение: Альберт Туменов бывший чемпион ACA в полусреднем весе и экс-боец UFC. Грядущий поединок станет дебютным для «Эйнштейна» в категории до 84 кг.
Последние бои: Туменов подходит к бою после победы нокаутом над Винициусом Крузом в сентябре 2025 года. Однако до этого он проиграл титульный бой Абубакару Вагаеву единогласным решением в феврале. В активе Альберта 24 победы при шести поражениях.
Состояние бойца: «Эйнштейн» за годы выступлений в UFC и АСА показал себя, как эталонный ударник высочайшего класса с мощными акцентированными ударами и отличной работой по этажам. Однако и слабости Туменова хорошо известны. Например, уязвимость против борцов, проблемы с кардио в поздних раундах и не самая лучшая защита от тейкдаунов, что и показал бой с Вагаевым и даже с Эдвардсом еще в UFC.
Подъем в средний вес добавит ударной мощи, но может снизить скорость.
Статистика для ставок
- Гасанов одержал 17 побед подряд
- Туменов проиграл один раз за 7 последних боев
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: В этом чемпионском поединке букмекеров видят фаворитом Магомедрасула Гасанова. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.25, тогда как на успех Альберта Туменова предлагают сделать ставку за 4.00.
Прогноз: Туменов может рассчитывать только на лаки-панч. По мере того, как бой будет затягиваться, преимущество в выносливости и всестороннем арсенале чемпиона станет подавляющим. Уставший и прижатый к сетке Туменов станет уязвим для сабмишна в поздних раундах.
Ставка: Победа Магомедрасула Гасанова сабмишном за 1.95.