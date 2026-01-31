В рамках турнира UFC 325 1 февраля в Сиднее состоится поединок Джейкоба Малкуна и Торреза Финни в среднем весе. Начало — 05:30 (мск).

Джейкоб Малкун

Турнирное положение: Джейкоб Малкун опытный ветеран среднего дивизиона UFC, боец, давно закрепившийся в промоушене, но так и не прорвавшийся в рейтинг.

Последние бои: Стабильностью австралиец не отличается. За последние 5 поединков у него 3 победы и 2 поражения. Малкун уступал по очкам Брендану Аллену и был нокаутирован Коди Брандэйджем. Однако в предыдущем бою ярко напомнил о себе, финишировав во втором раунде Андре Петроски.

Состояние бойца: Основу арсенала «Мамбы» составляют грамотный бокс и бразильское джиу-джитсу. Он умеет вести размены в стойке и контролировать соперника в партере. Главная проблема — нехватка физических кондиций и склонность терять концентрацию.

Торрез Финни

Турнирное положение: Торрез Финни один из самых интересных дебютантов прошлого года. Непобежденный американец с большим трудом пробился в UFC через претендентскую серию Даны Уайты. Ему пришлось там одержать 3 победы подряд, что является абсолютным рекордом.

Последние бои: Торрез идет на впечатляющей серии из 11 побед подряд в ММА без поражений. При этом большинство своих виктории он оформил досрочно. В дебютном поединке в UFC Финни доминировал над Робертом Валентином, забрав победу по очкам.

Состояние бойца: Финни обладает отличной борцовской базой. Он прессингует с первых секунд, сбивает в партер и там ищет финиш. В стойке он также опасен своими размашистыми ударами.

Правда, рост в 173 см для среднего веса весьма скромный показателей. Постоянное сокращение дистанции делает стиль Торреза предсказуемым.

Статистика для ставок

Малкун потерпел два поражения в последних пяти боях.

Финни одержал 11 побед подряд в ММА

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеров, учитывая домашний фактор, отдают небольшое предпочтение Джейкобу Малкуну. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.68, тогда как на успех Торреза Финни предлагают сделать ставку за 2.25.

Прогноз: Агрессивная борьба и постоянное давление американца — именно то, обо что австралиец часто спотыкался. Опыт Малкуна может помочь ему продержаться, но Финни будет монотонно навязывать свою игру, переводить в партер и доминировать внизу.

Ставка: Победа Торреза Финни за 2.25.