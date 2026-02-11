«Тоттенхэм» снова проиграл дома и окончательно втянулся в разговоры о борьбе за выживание. «Ньюкасл» прервал серию из трёх подряд поражений в АПЛ и взял только третью выездную победу в чемпионате, а для Томаса Франка вечер превратился в ещё одно публичное унижение — свист, песня про Почеттино, а под занавес заряд «Тебя уволят к утру» от собственных болельщиков.
Результат матча
Ещё до игры Франку досталось от болельщиков за одно только объявление фамилии тренера на стадионе. И это логично на фоне статистики, которая для клуба уровня «Тоттенхэма» звучит ужасно — две победы в 17-ти матчах лиги. Формально ещё есть время, но по динамике это выглядит как путь к вылету, и трибуны это считывают быстрее, чем клубные пресс-релизы. Эдди Хау приехал на матч тоже не в идеальном настроении. У «Ньюкасла» были собственные проблемы, команда шла после трёх поражений в АПЛ, а выездные результаты весь сезон оставляли неполноценное ощущение. Но именно в Лондоне Хау выглядел максимально собранным и конкретным.
«Ньюкасл» зажимает команду Франка со старта
Гости решили с первых минут использовать правый фланг, где у «Тоттенхэма» были сложности. Защиту хозяев постоянно напрягал Энтони Эланга при поддержке Кирана Триппьера, а ещё было постоянное ощущение, что у Бруну Гимарайнша есть «лишняя секунда» на решение. Бразилец успевал поднять голову, оценить рывки партнёров и перевести атаку туда, где у гостей было численное преимущество. В первом тайме «Ньюкасл» собрал 46 процентов атакующих касаний в правой трети — один из самых высоких показателей у команды Хау в сезоне, и это напрямую объясняет, откуда пришёл гол.
«Тоттенхэм» же выглядел так, будто у команды нет базы, на которую можно опереться даже в плохой день. Переходы между 3-4-3 и 4-2-3-1 за последние недели не дали ясности, мяч ходил по кругу, а продвижения через центр почти не было. Связка Сарра и Биссумы не справлялась в центре и не доставляла мяч Соланке или Симонсу в опасные позиции. Симптоматичный эпизод — реакция болельщиков на не самый страшный момент, когда Викарио забрал простой мяч после ошибки, стадион… аплодировал. Не за игру, а за то, что хотя бы что-то в игре «Тоттенхэма» произошло без пожара. Вратарь при этом сам добавлял нервов на выходах и постоянно суетился с передачами вперёд.
И ещё одно проклятье Томаса Франка — травмы. Список повреждений и так был двузначным, а в середине тайма «Тоттенхэм» потерял ещё и Вильсона Одобера, вместо него вышел Матис Тель. Но хозяева были ужасны ещё до замены, так что уход Одобера не особо повлиял на ситуацию. К моменту замены у хозяев «Ньюкасл» уже должен был вести. У Джо Уиллока был момент на девятой минуте, мяч прошёл рядом с дальней штангой. Чуть позже гол всё того же Уиллока отменили из-за офсайда, где всё решили миллиметры.
А уже в добавленное время до перерыва «Ньюкасл» забил «по-настоящему». Девять угловых гостей до перерыва — рекордный показатель для первого тайма в нынешнем сезоне АПЛ — логично привели к голу. Эланга подал, Малик Тшау выиграл верх и пробил, Викарио потащил первый удар, но на добивании защитник оказался первым, опередив и Сарра, и Арчи Грея. Для команды без классического форварда в старте особенно показательно, что качество и количество моментов не упало.
«Шпоры» ненадолго ожили, но тут же получили в ответ
После отдыха «Тоттенхэм» попробовал проснуться, и на какое-то время в игре хозяев даже прослеживалась идея. Характерно, что забили лондонцы не в позиционной атаке, а со стандарта — единственного аспекта игры, в котором команда Франка в этот вечер могла соперничать с «Ньюкаслом». Подача Хави Симонса с углового (своего первого в матче), скидка Сарра, а Арчи Грей «зацепил» мяч и уложил его в сетку. Франк на бровке выдохнул, стадион на секунду поверил, что можно зацепиться хотя бы за ничью.
Но эта вера прожила совсем недолго. Как только у «Тоттенхэма» появляется шанс включиться в игру, он делает ошибку и пропускает. Конора Галлахера ошибся по ходу атаки «Тоттенхэма», а дальше всё было слишком легко для гостей. Энтони Гордон сохранил мяч в полуфланге, отдал передачу, Джейкоб Рэмзи ворвался слева в штрафную и в касание уложил в дальний угол.
Неизбежность такого сценария ощущалась по тому, как «Ньюкасл» контролировал матч и как часто создавал давление через фланг и стандарты. Но важно отметить, что это первый гол Рэмзи за «Ньюкасл» после летнего перехода из «Астон Виллы» за 39 миллионов фунтов, до этого голевых действий не было 26 матчей.
«Ньюкасл» снова верит в себя, «Тоттенхэм» по-прежнему грустит
Для Эдди Хау это действительно «массивно», как он сам говорил про важные матчи. Победа спустя пять матчей, в третий раз на выезде за сезон, попадание обратно в топ-10. Плюс эмоциональная разгрузка на фоне неприятной статистики, у «Ньюкасла» перед матчем было больше всех в АПЛ потерянных очков, когда команда вела в счёте (19). «Ньюкасл» вышел без номинального центрального нападающего, Хау оставил на скамейке и Йоана Виссу, и Ника Вольтемаде, хотя клуб недавно потратил 124 миллиона фунтов на форвардов. Вместо этого тренер сделал ставку на скорость флангов и активность в средней линии — и попал.
А вот у команды Томаса Франка попросту нет работающего маршрута доставки мяча в опасную зону. Движение в атаке выглядит слишком сумбурно, без узнаваемых паттернов, из-за чего и сами игроки не всегда понимают, какое действие будет следующим. Отсюда бесконечные перепасовки, отсутствие разрезающих передач через центр и попытки спасаться длинными забросами на Соланке.
Да, травмы и дисквалификация Ромеро (плюс общий кадровый кризис) сужают выбор, но проблема шире — какую бы комбинацию Франк ни пробовал, ничего не работает. Символ вечера — момент с реакцией Теля, который разводил руками, когда Биссума снова играл назад на Дрэгушина. Внутреннее раздражение команды стало внешним, это слышно по стадиону и видно по жестам. У «Тоттенхэма» сейчас пауза в 11 дней до матча с «Арсеналом».
И кажется, что именно это окно выглядит единственным логичным моментом для кадрового решения, если клуб вообще готов на него. Сейчас команда в двух местах от зоны вылета, и это вообще не тот случай, когда можно говорить о невезении. Скорее о том, что «Тоттенхэм» абсолютно не понимает, как спасти себя из этой пропасти.