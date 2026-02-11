«Тоттенхэм» снова проиграл дома и окончательно втянулся в разговоры о борьбе за выживание. «Ньюкасл» прервал серию из трёх подряд поражений в АПЛ и взял только третью выездную победу в чемпионате, а для Томаса Франка вечер превратился в ещё одно публичное унижение — свист, песня про Почеттино, а под занавес заряд «Тебя уволят к утру» от собственных болельщиков.

Результат матча Тоттенхэм Лондон 1:2 Ньюкасл Ньюкасл-на-Тайне 0:1 Малик Тшау 45+5' 1:1 Арчи Грей 64' 1:2 Джейкоб Рэмси 68' Тоттенхэм: Гульельмо Викарио, Раду Дрэгушин, Микки ван де Вен, Джед Спенс, Арчи Грей, Конор Галлахер ( Рандаль Коло Муани 70' ), Ив Биссума ( Жоау Палинья 46' ), Папе Сарр, Ксави Симонс, Вильсон Одобер ( Матис Тель 35' ), Доминик Соланке Ньюкасл: Ник Поуп, Дэниел Бёрн, Свен Ботман, Малик Тшау, Киран Триппьер, Харви Льюис Барнс, Джозеф Уиллок ( Ник Вольтемаде 88' ), Бруно Гимарайнс ( Льюис Холл 90' ), Джейкоб Рэмси ( Джейкоб Мёрфи 75' ), Энтони Гордон ( Уильям Осула 88' ), Энтони Эланга ( Сандро Тонали 75' ) Жёлтые карточки: Папе Сарр 41', Джед Спенс 62', Ксави Симонс 67' — Дэниел Бёрн 59', Бруно Гимарайнс 89'

Статистика матча 2 Удары в створ 5 6 Удары мимо 7 53 Владение мячом 47 2 Угловые удары 12 0 Офсайды 2 15 Фолы 11

Ещё до игры Франку досталось от болельщиков за одно только объявление фамилии тренера на стадионе. И это логично на фоне статистики, которая для клуба уровня «Тоттенхэма» звучит ужасно — две победы в 17-ти матчах лиги. Формально ещё есть время, но по динамике это выглядит как путь к вылету, и трибуны это считывают быстрее, чем клубные пресс-релизы. Эдди Хау приехал на матч тоже не в идеальном настроении. У «Ньюкасла» были собственные проблемы, команда шла после трёх поражений в АПЛ, а выездные результаты весь сезон оставляли неполноценное ощущение. Но именно в Лондоне Хау выглядел максимально собранным и конкретным.

«Тоттенхэм» — «Ньюкасл» globallookpress.com

«Ньюкасл» зажимает команду Франка со старта

Гости решили с первых минут использовать правый фланг, где у «Тоттенхэма» были сложности. Защиту хозяев постоянно напрягал Энтони Эланга при поддержке Кирана Триппьера, а ещё было постоянное ощущение, что у Бруну Гимарайнша есть «лишняя секунда» на решение. Бразилец успевал поднять голову, оценить рывки партнёров и перевести атаку туда, где у гостей было численное преимущество. В первом тайме «Ньюкасл» собрал 46 процентов атакующих касаний в правой трети — один из самых высоких показателей у команды Хау в сезоне, и это напрямую объясняет, откуда пришёл гол.

«Тоттенхэм» же выглядел так, будто у команды нет базы, на которую можно опереться даже в плохой день. Переходы между 3-4-3 и 4-2-3-1 за последние недели не дали ясности, мяч ходил по кругу, а продвижения через центр почти не было. Связка Сарра и Биссумы не справлялась в центре и не доставляла мяч Соланке или Симонсу в опасные позиции. Симптоматичный эпизод — реакция болельщиков на не самый страшный момент, когда Викарио забрал простой мяч после ошибки, стадион… аплодировал. Не за игру, а за то, что хотя бы что-то в игре «Тоттенхэма» произошло без пожара. Вратарь при этом сам добавлял нервов на выходах и постоянно суетился с передачами вперёд.

«Тоттенхэм» — «Ньюкасл» globallookpress.com

И ещё одно проклятье Томаса Франка — травмы. Список повреждений и так был двузначным, а в середине тайма «Тоттенхэм» потерял ещё и Вильсона Одобера, вместо него вышел Матис Тель. Но хозяева были ужасны ещё до замены, так что уход Одобера не особо повлиял на ситуацию. К моменту замены у хозяев «Ньюкасл» уже должен был вести. У Джо Уиллока был момент на девятой минуте, мяч прошёл рядом с дальней штангой. Чуть позже гол всё того же Уиллока отменили из-за офсайда, где всё решили миллиметры.

А уже в добавленное время до перерыва «Ньюкасл» забил «по-настоящему». Девять угловых гостей до перерыва — рекордный показатель для первого тайма в нынешнем сезоне АПЛ — логично привели к голу. Эланга подал, Малик Тшау выиграл верх и пробил, Викарио потащил первый удар, но на добивании защитник оказался первым, опередив и Сарра, и Арчи Грея. Для команды без классического форварда в старте особенно показательно, что качество и количество моментов не упало.

Гол Тшау globallookpress.com

«Шпоры» ненадолго ожили, но тут же получили в ответ

После отдыха «Тоттенхэм» попробовал проснуться, и на какое-то время в игре хозяев даже прослеживалась идея. Характерно, что забили лондонцы не в позиционной атаке, а со стандарта — единственного аспекта игры, в котором команда Франка в этот вечер могла соперничать с «Ньюкаслом». Подача Хави Симонса с углового (своего первого в матче), скидка Сарра, а Арчи Грей «зацепил» мяч и уложил его в сетку. Франк на бровке выдохнул, стадион на секунду поверил, что можно зацепиться хотя бы за ничью.

Арчи Грей забивает гол globallookpress.com

Но эта вера прожила совсем недолго. Как только у «Тоттенхэма» появляется шанс включиться в игру, он делает ошибку и пропускает. Конора Галлахера ошибся по ходу атаки «Тоттенхэма», а дальше всё было слишком легко для гостей. Энтони Гордон сохранил мяч в полуфланге, отдал передачу, Джейкоб Рэмзи ворвался слева в штрафную и в касание уложил в дальний угол.

Неизбежность такого сценария ощущалась по тому, как «Ньюкасл» контролировал матч и как часто создавал давление через фланг и стандарты. Но важно отметить, что это первый гол Рэмзи за «Ньюкасл» после летнего перехода из «Астон Виллы» за 39 миллионов фунтов, до этого голевых действий не было 26 матчей.

Джейкоб Рэмзи globallookpress.com

«Ньюкасл» снова верит в себя, «Тоттенхэм» по-прежнему грустит

Для Эдди Хау это действительно «массивно», как он сам говорил про важные матчи. Победа спустя пять матчей, в третий раз на выезде за сезон, попадание обратно в топ-10. Плюс эмоциональная разгрузка на фоне неприятной статистики, у «Ньюкасла» перед матчем было больше всех в АПЛ потерянных очков, когда команда вела в счёте (19). «Ньюкасл» вышел без номинального центрального нападающего, Хау оставил на скамейке и Йоана Виссу, и Ника Вольтемаде, хотя клуб недавно потратил 124 миллиона фунтов на форвардов. Вместо этого тренер сделал ставку на скорость флангов и активность в средней линии — и попал.

А вот у команды Томаса Франка попросту нет работающего маршрута доставки мяча в опасную зону. Движение в атаке выглядит слишком сумбурно, без узнаваемых паттернов, из-за чего и сами игроки не всегда понимают, какое действие будет следующим. Отсюда бесконечные перепасовки, отсутствие разрезающих передач через центр и попытки спасаться длинными забросами на Соланке.

Пап Сарр после матча globallookpress.com

Да, травмы и дисквалификация Ромеро (плюс общий кадровый кризис) сужают выбор, но проблема шире — какую бы комбинацию Франк ни пробовал, ничего не работает. Символ вечера — момент с реакцией Теля, который разводил руками, когда Биссума снова играл назад на Дрэгушина. Внутреннее раздражение команды стало внешним, это слышно по стадиону и видно по жестам. У «Тоттенхэма» сейчас пауза в 11 дней до матча с «Арсеналом».

И кажется, что именно это окно выглядит единственным логичным моментом для кадрового решения, если клуб вообще готов на него. Сейчас команда в двух местах от зоны вылета, и это вообще не тот случай, когда можно говорить о невезении. Скорее о том, что «Тоттенхэм» абсолютно не понимает, как спасти себя из этой пропасти.