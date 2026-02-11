Результаты соревнований на Олимпийских играх-2026 в Милане — Кортине 11 февраля. Все главные события в шестой день турнира

В среду, 11-го февраля, Олимпиада-2026 продолжает набирать обороты. В этот день разыграют 8 комплектов медалей — в горнолыжном спорте, лыжном двоеборье, биатлоне, фристайле, конькобежном спорте, санном спорте и в фигурном катании. Все результаты и медальный зачет Олимпиады-2026.

Среда будет богатой на медали, но есть и виды спорта, где развернется настоящая борьба, но пока не за золото. В 12:00 (по мск.) будет первая официальная тренировка по Скелетону среди женщин, а в 14:30 выйдут тренироваться мужчины.

Квалификация по сноуборду среди женщины стартует также в первой половине дня, в 12:30 по мск. Ближе к вечеру состоится хоккейный матч (мужчины) в рамках группового этапа между Словакией и Финляндией.

В 21:05 по мск начнутся сразу 4 матча по керлингу среди мужчин. Швеция сыграет с Италией, Канада сразится с Германией, Чехия встретится с США, Китай — Великобритания.

Олимпийский день завершится хоккейным матчем среди мужчин, сборная Швеции встретится с Италией. Начало встречи — в 23:10 по мск.

13:30 Горнолыжный спорт. Мужской супергигант. Финал

Борьба за медали в мужском финале горнолыжного спорта будет ожесточенной. Причем, в тройке главных претендентов нет ни одного норвежца, удивительно.

Главный претендент на золото в предстоящем финале — швейцарец Марко Одерматт. В 2026-м году горнолыжник уже выиграл золото по скоростному спуску на этапе Кубка мира, а сейчас попытается выиграть медали и на Олимпиаде в Италии.

Марко Одерматт globallookpress.com

Следующие 2 претендента на успех имеют примерно равные шансы. Еще один спортсмен из Швейцарии Франьо Фон Алльмен является двукратным чемпионом мира 2025-го года в скоростном спуске и командной комбинации. Итальянец Джованни Францони попытается порадовать болельщиков страны, которая проводит Олимпиаду. В активе у итальянского спортсмена — серебро на этих зимних Олимпийских игр 2026-го года в скоростном спуске.

15:45 Лыжное двоеборье. Гундерсен 10 км, лыжная гонка. Финал

Среди двоеборцев выделяется один спортсмен, который способен побороться за золото, и это снова норвежец. Енс Лурос Офтебру является олимпийским чемпионом 2022-го года в эстафете, а также серебряным призером Олимпиады того же года.

Винценц Гайгер globallookpress.com

Хоть как-то близок к норвежцу — 28-летний немец Винценц Гайгер, который уже дважды забирал золото Олимпиады, являясь к тому же многократным победителем этапов Кубка мира. Почему бы и не доставить проблемы норвежцу? Все возможно.

16:15 Биатлон. Женщины, 15 км индивидуально. Финал

В предстоящем финале есть, как минимум, 5 спортсменок, которые способны удивить и забрать золото. В первую очередь стоит отметить француженку Лу Жанмонно, которая является олимпийской чемпионкой в смешанной эстафете, четырехкратной чемпионкой мира в эстафетах. За Лу стоит следить персонально, она точно может создать проблемы конкуренткам.

Лу Жанмонно globallookpress.com

Претендентка на золото Олимпиады по биатлону номер 2 — это итальянка Лиза Виттоцци. Спортсменка забрала бронзу Олимпийских игр 2018-го года в смешанной эстафете, а сейчас попытается завоевать золото. Получится ли? Большой вопрос...

А что насчет шведской биатлонистки Ханны Эберг? Она является двукратной олимпийской чемпионкой и трёхкратной чемпионкой мира к 30 годам. Огромный опыт должен помочь спортсменке достичь успеха.

16:15 Фристайл. Женский могул. Финалы

Финал по фристайлу не за горами. Есть несколько спорсменок, которые уже показали на этой Олимпиаде, что готовы бороться за золото. Австралийка Джакара Энтони пока что опережает конкуренток после первых квалификаций с результатом 81.65. Именно она является действующей олимпийской чемпионкой 2022-го года по фристайлу в могуле.

Американская фристайлистка Элизабет Лемли пытается не отставать от своего преследователя Энтони и также готова биться за золото. Она показала неплохой результат (80.95) и готовиться создать проблемы конкуренткам. Всю карьеру Лемли также специализировалась на могуле.

Энтони Джакара globallookpress.com

Другая американка Оливия Гьяччо находится совсем близко с Лемли, показав результат 80.74. Этой спортсменке всего 25 лет, а на прошлой Олимпиаде она занята итоговое 6-е место. Самое время реабилитироваться.

20:30 Конькобежный спорт. Мужчины, 1000 м. Финал

Этот вид спорта иной раз удивляет своей скоростью. В «коньках» есть явный лидер перед финалом, даже можно сказать настоящая звезда. Американец Джордан Штольц является 6-кратным чемпионом мира, а также участником Олимпиады 2022-го года. Сейчас представитель США выходит на свой прайм и готов забирать золото.

Джордан Штольц globallookpress.com

Нидерландский конькобежец Еннинг де Бо является самой настоящей надеждой для своей страны. В голландии спорсмен выиграть 2 чемпионата, а также дважды становился вторым на чемпионатах мира. Пора бы уже и замахнуться на успех в Италии.

20:53 Санный спорт. Женщины и мужчины, двойки. Финалы

Среди мужчин в санном спорте есть несколько пар, которые считаются фаворитами, но им необходимо приложить максимум усилий. Пара саночников из Италии Иван Наглер — Фабьян Маллеер способна сделать результат. Другая итальянская пара Симон Кайнцвальднер — Эмануэль Ридер также имеют шансы на медали.

Иван Наглер — Фабьян Маллеер globallookpress.com

Среди женщин явными фаворитками является пара из Австрии Селина Эгле — Лара Кипп. Последняя имеет в своем активе 3 победы на чемпионатах мира, а также высокие места на чемпионате Европы. На пятки австралийкам будет наступать пара из Италии Андреа Феттер — Марион Оберхофер.

21:30 Фигурное катание. Танцы на льду, произвольный танец

Этот вид спорта приковывает внимание зрителей с самого старта Олимпиады. В произвольном танце есть свои фавориты перед финалом. Пара из США Мэдисон Чок — Эван Бейтс является довольно титулованной. Эти спортсмены обладают огромным опытом. Американская пара является двукратными олимпийскими чемпионами в командном соревновании в 2022-м и 2026-м годах.

Мэдисон Чок — Эван Бейтс globallookpress.com

Единственная пара, которая может составить конкуренцию американцам, это Лоранс Фурнье-Бодри — Гийом Сизерон. Они показали отличные результаты в произвольном танце. Теперь этой паре необходимо показать класс в предстоящем финале.