В рамках турнира UFC 325 1 февраля в Сиднее пройдет поединок в легком весе между Рафаэлем Физиевым и Маурисио Руффи. Начало — 07:00 (мск).

Рафаэль Физиев

Турнирное положение: Рафаэль Физиев девятый номер рейтинга легкого дивизиона UFC. Азербайджанский боец дважды пытался забраться в топ-5, но не вышло.

Последние бои: Физиев пережил сложный период, но, кажется, вернулся на правильный путь. В июне 2025 года он одержал важную победу единогласным решением судей над неудобным высоким ударником Игнасио Бахамондесом. До этого он дважды проигрывал Джастину Гейджи. Его последнее досрочное поражение — это нокаут от Матеуша Гамрота в сентябре 2023 года из-за травмы. Всего за 6 предыдущих поединков у него 2 победы и 4 поражения.

Состояние бойца: «Атаман» один из самых техничных и опасных ударников в дивизионе. Его арсенал ударов ногами, коленями и руками невероятно разнообразен и точен. После поражений Физиев работал над своими слабыми местами, показав в последнем бою улучшенную борьбу и умение контролировать темп.

Маурисио Руффи

Турнирное положение: Маурисио Руффи 14-й номер рейтинга легкого веса UFC. Бразилец быстро ворвался в промоушен, но недавно столкнулся с первым серьезным испытанием.

Последние бои: Еще недавно «Боевой ботаник» был на впечатляющей серии побед, но споткнулся после повышении уровня оппозиции. В сентябре 2025 года Руффи проиграл сабмишном Бенуа Сен-Дени. До этого он одержал три победы подряд в UFC, включая эффектный нокаут хай-киком против Бобби Грина в марте 2025 года. 11 из его 12 побед в ММА нокаутом.

Состояние бойца: Руффи опасен с первых секунд и часто решает исход боя в первом раунде. Однако его стиль довольно прямолинейный, а слабость в борьбе и защите от тейкдаунов была наказана тем же Сен-Дени.

Этот бой станет для него очередной проверкой: сможет ли он что-то показать против техничного ударника высочайшего класса доказать.

Статистика для ставок

Рафаэль Физиев выиграл дважды за последние 6 боев

Маурисио Руффи проиграл лишь один раз в четырех предыдущих встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеров считают фаворитом Рафаэля Физиева. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.75. На победу Маурисио Руффи можно сделать ставку за 2.03.

Прогноз: Физиев, имея опыт боев с такими топами, как Гейджи и Гамрот, вряд ли позволит бразильцу безнаказанно работать в своей манере. Вероятно, «Атаман» будет контролировать дистанцию, работать многоударными комбинациями, использовать низкие кики и, возможно, даже периодически обращаться к борьбе, чтобы сбить ритм Руффи. Рафаэль переиграет менее опытного соперника, нанеся ему второе поражение в промоушене.

Ставка: Победа Рафаэля Физиева за 1.75.