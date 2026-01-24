В рамках турнира UFC 324 25 января в Лас-Вегасе пройдет поединок в легчайшем весе между Умаром Нурмагомедовым и Дейвисоном Фигередо. Начало — 05:00 (мск).

Умар Нурмагомедов

Турнирное положение: Умар Нурмагомедов второй номер рейтинга легчайшего дивизиона UFC и один из главных претендентов на титул.

Последние бои: Нурмагомедов демонстрирует доминирующий, но не всегда зрелищный стиль. В октябре 2025 года он уверенно переиграл по очкам Марио Баутисту. До этого в январе 2025 потерпел первое в карьере поражение, уступив решением чемпиону Мерабу Двалишвили. Его самая громкая победа была по очкам над Кори Сэндхагеном в августе 2024 года. Всего за 6 предыдущих поединков у него 5 побед и одно поражение.

Состояние бойца: Умар боец с безупречной техникой, феноменальной борьбой и железной дисциплиной. Он умеет тотально контролировать соперников, переводя бой в партер и нанося там значительный урон. После поражения от Двалишвили ему важно не просто побеждать, а делать это убедительно, однако против такого опытного ветерана, как Фигередо, Нурмагомедов вряд ли будет рисковать.

Дейвисон Фигередо

Турнирное положение: Дейвисон Фигередо бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе, а ныне шестой номер рейтинга легчайшего дивизиона.

Последние бои: Фигередо показывает, что возраст начинает сказываться. В октябре 2025 года он с трудом одержал победу раздельным решением над Монтелом Джексоном. В мае он проиграл досрочно Кори Сэндхагену, а в ноябре 2024-го уступил по очкам Петру Яну. Всего за 6 последних встреч у него 3 победы и 3 поражения.

Состояние бойца: Дейвисон опасный и опытный боец с отличной базой бразильского джиу-джитсу. Он все еще способен одним точным ударом изменить ход боя.

Однако в 38 лет его скорость, выносливость и способность выдерживать высокий темп значительно снизились. Фигередо становится более уязвимым, особенно против молодых, подвижных и тактически грамотных соперников.

Статистика для ставок

Умар Нурмагомедов выиграл 4 из 5 последних боев

Дейвисон Фигередо только один раз за 5 последних боев проиграл досрочно

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеров считают фаворитом Умара Нурмагомедова. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.20. На победу Дейвисона Фигередо можно сделать ставку за 5.00.

Прогноз: Умар, обладая колоссальным преимуществом в борьбе, будет стараться избегать бессмысленных разменов в стойке. Скорее всего, он будет методично переводить бразильца в партер, наказывать его граунд-энд-паундом и искать возможности для сабмишна. Но Фигередо с его опытом вряд ли позволит себя финишировать.

Ставка: Победа Умара Нурмагомедова по очкам за 1.78.