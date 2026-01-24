В рамках турнира по профессиональному в Лас-Вегасе 25 января состоится поединок в первом среднем весе между Исраилом Мадримовым и Луисом Салазаром. Начало — 07:00 (мск).

Исраил Мадримов

Турнирное положение: Исраил Мадримов бывший чемпион мира по версии WBA в первом среднем весе. Узбекский боксер является одним из сильнейших бойцов дивизиона и после двух поражений элите нуждается в уверенной победе для возвращения в титульную гонку.

Последние бои: Исраил демонстрирует высокий уровень бокса, но терпит неудачи на самом верху. В феврале 2025 года Мадримов уступил единогласным решением судей временному чемпиону WBC Верджилу Ортису-младшему в конкурентном бою. До этого также проиграл по очкам звезде Теренсу Кроуфорду. Его последняя победа — это громкий нокаут над Магомедом Курбановым в марте 2024 года, принесший ему титул WBA. Всего за 6 последних поединков у него 3 победы, 2 поражения и одна ничья.

Состояние бойца: Мадримов техничный, умный и нестандартный боксер с отличным чувством дистанции, подвижностью и резкими акцентированными ударами. Он мастер контратак и умеет усложнять жизнь любому сопернику. После двух поражений ему критически важно не просто победить, а сделать это эффектно и досрочно, чтобы напомнить о себе.

Луис Салазар

Турнирное положение: Луис Салазар региональный чемпион из Доминиканской Республики, совершающий шаг на принципиально новый уровень. Для него этот бой станет дебютом против боксера мирового класса.

Последние бои: Салазар провел всю карьеру на родине, выступая только в своей стране. В апреле 2025 года он нокаутировал во втором раунде Анхеля Аполинара. До этого он одержал несколько побед над скромными соперниками в Доминикане. Его единственное поражение — технический нокаут от Кевина Джонсона в мае 2022 года, где он дважды побывал в нокдауне. Уровень оппозиции Салазара несопоставим с тем, с кем привык драться Мадримов.

Состояние бойца: Луис крепкий, агрессивный боец, который привык побеждать за счет физической силы и напора. Однако его технический арсенал, работа ног и защита находятся на гораздо более низком уровне, чем у элиты.

Главный вопрос — как он справится с огромным скачком в классе, скоростью и тактическим разнообразием Мадримова. Скорее всего, он попытается навязать ближний бой, но будет уязвим для контратак.

Статистика для ставок

Исраил Мадримов одержал 7 из десяти своих побед нокаутом

Луис Салазар потерпел только одно поражение за 20 боев

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеров считают явным фаворитом Исраила Мадримова. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.02. На победу Луиса Салазара можно сделать ставку за 12.00.

Прогноз: Мадримову дали идеального по стилистике соперника: агрессивного, прямолинейного, но технически ограниченного. Исраил использует свое превосходство в скорости, подвижности и точности, и разберет Салазара по частям. Логично ожидать досрочный финиш ближе к середине боя.

1.74 Победа Исраила Мадримова нокаутом в раундах 3-6 Ставка на бой #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.74 на бой Мадримов — Салазар принесёт прибыль 740₽, общая выплата — 1740₽

Ставка: Победа Исраила Мадримова нокаутом в раундах 3-6 за 1.74.