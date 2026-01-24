В рамках турнира UFC 324 25 января в Лас-Вегасе пройдет поединок Андрея Пуляева и Атебы Гаутье в среднем весе. Начало — 06:30 (мск).

Андрей Пуляев

Турнирное положение: Андрей Пуляев, российский боец, недавно перешедший в UFC через шоу Dana White's Contender Series. Пока он находится на начальном этапе карьеры в сильнейшей лиге мира и борется за место в ростере.

Последние бои: Пуляев провел в UFC два боя. В августе 2025 года он одержал первую победу, нокаутировав Ника Кляйна. Однако в своем дебютном поединке в промоушене он проиграл единогласным решением судей Кристиану Данкану. До прихода в UFC Пуляев выступал на региональном уровне, где также демонстрировал нестабильные результаты.

Состояние бойца: Андрей ярко выраженный ударник с хорошими таймингами и неплохой скоростью. Однако его главные проблемы — недостаточный опыт боев на топ-уровне, слабая защита и склонность теряться под прессингом. Его тренировки под руководством Шлеменко и Корешкова добавляют ему тактической грамотности, но против такого физически сильного соперника, как Гаутье, этого может не хватить.

Атеба Гаутье

Турнирное положение: Атеба один из самых перспективных новичков среднего дивизиона UFC. Камерунец провел три боя в промоушене и все выиграл досрочно, мгновенно ворвавшись в обсуждения СМИ, как будущая угроза для любого представителя топ-10.

Последние бои: В октябре 2025 года Гаутье нокаутировал в первом раунде Трестона Винса. До этого он также досрочно расправился со своими двумя предыдущими соперниками в UFC, Хосе Мединой и Робертом Валентином. Все три его победы в лиге заняли в сумме менее пяти минут. На его счету 8 побед нокаутом из 9.

Состояние бойца: Атеба не проводит долгих разведок, а сразу начинает давить и крушить соперника, заставляя его отступать и ошибаться.

Его ударная техника может быть не самой разнообразной, но ее мощности и скорости хватает, чтобы отправить в нокаут практически любого.

Статистика для ставок

Атеба Гаутье выиграл все свои 3 боя в UFC в первом раунде

Андрей Пуляев выиграл дважды в предыдущих трех поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеры считают большим фаворитом Атебу Гаутье. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.09. На победу Андрея Пуляева можно сделать ставку за 6.15.

Прогноз: UFC явно использует Пуляева в качестве трамплина для дальнейшего взлета своей новой звезды. Стилистически этот бой крайне невыгоден для россиянина. Гаутье с первых секунд начнет неудержимо прессинговать, обрушивая на россиянина град мощных ударов. Пуляев, который уже показал проблемы с защитой и психологической устойчивостью в октагоне, вряд ли сможет выдержать такой натиск.

