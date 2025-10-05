В рамках турнира UFC 320 5 октября состоится бой Мераба Двалишвили и Кори Сэндхагена в легчайшем весе. Начало — 07:30 (мск).

Мераб Двалишвили

Турнирное положение: Двалишвили действующий чемпион UFC в легчайшем весе. Грузинский боец прошел через всех топовых соперников дивизиона и сейчас находится в зените своей карьеры.

Последние бои: В июне 2025 года Двалишвили в реванше досрочно победил Шона О'Мэлли. До этого были уверенные победы над Умаром Нурмагомедовым и Генри Сехудо. Всего за последние пять боев грузин одержал пять побед, четыре из них единогласным решением.

Состояние бойца: Двалишвили — это воплощение бесконечного двигателя. Его кардио, тейкдауны и давление не оставляют шансов самым техничным бойцам дивизиона. Он может пропускать в стойке, но его стиль построен на том, чтобы перемалывать соперников своей неутомимостью.

Кори Сэндхаген

Турнирное положение: Сэндхаген четвертый номер рейтинга легчайшего веса. Американский боец долго шел к титульному бою и теперь получил свой шанс.

Последние бои: В мае 2025 года Сэндхаген эффектно нокаутировал Дейвисона Фигередо. До этого было поражение от Умара Нурмагомедова и победы над Робом Фонтом и Марлоном Верой. Отметим, что американец демонстрирует впечатляющий прогресс и в ударной технике, и в партере. Драться с ним очень непросто.

Состояние бойца: Сэндхаген один из самых креативных и техничных ударников дивизиона. Его работа ногами, локти и нестандартные углы атаки представляют угрозу для любого соперника.

Однако против борцов у него все еще есть проблемы, что и показал бой с Нурмагомедовым.

Статистика для ставок

Двалишвили одержал 9 побед подряд в UFC

Сэндхаген выиграл 4 из последних пяти боев

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры считают Двалишвили фаворитом, предлагая на его победу коэффициент 1.20. На победу чемпиона Сэндхагена можно поставить за 4.20.

Прогноз: Стилистически этот бой складывается в пользу чемпиона. Двалишвили будет использовать свою фирменную тактику — бесконечное давление, тейкдауны и контроль у сетки. Сэндхаген, безусловно, опасен в стойке и может создать проблемы в начале боя, но с каждым раундом преимущество грузина будет только нарастать. Ожидаем, что Двалишвили заберет победу единогласным решением, как это уже не раз бывало.

