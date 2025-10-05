В рамках турнира UFC 320 5 октября состоится бой Джоша Эмметта и Юссефа Залала в полулегком весе. Начало — 06:30 (мск).

Джош Эмметт

Турнирное положение: Эмметт восьмой номер рейтинга полулегкого веса и бывший претендент на временный титул. Американский ветеран известен своей невероятной ударной мощью и крепкой челюстью.

Последние бои: В апреле 2025 года Эмметт проиграл Лерону Мерфи единогласным решением. До этого была впечатляющая победа нокаутом над Брайсом Митчеллом и поражения от Илии Топурии и Яира Родригеса. За последние пять боев у американца лишь две победы.

Состояние бойца: Эмметт по-прежнему обладает одним из самых сильных ударов в дивизионе. Его правую руку боятся все топовые бойцы. Однако в возрасте 40 лет его скорость и выносливость уже не те, что раньше. Он становится более уязвимым к тактичным и разнообразным соперникам.

Юссеф Залал

Турнирное положение: Залал девятый номер рейтинга полулегкого веса. Марокканский боец уверенно вернулся в UFC и находится на впечатляющей победной серии.

Последние бои: Юссеф одержал четыре победы подряд после возвращения в UFC. В феврале 2025 года Залал переиграл Кэлвина Каттара единогласным решением. До этого были досрочные победы над Джеком Шором и Ярно Эрренсом. Марокканец выглядит лучше с каждым боем.

Состояние бойца: Залал разносторонний боец с отличными навыками как в стойке, так и в партере. Его бразильское джиу-джитсу с черным поясом представляет угрозу для любого соперника.

Он стал более тактически зрелым и умеет адаптироваться под стиль оппонентов.

Статистика для ставок

Залал одержал 7 побед подряд

Эмметт проиграл 3 из последних пяти боев

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеры считают Залала фаворитом, предлагая на его победу с коэффициентом 1.21. На победу Эммета можно поставить за 4.19.

Прогноз: Этот бой — классическое противостояние опыта и молодости. Эмметт будет опасен в начале боя своими мощными одиночными ударами, но Залал слишком умен, чтобы идти в открытый обмен. Марокканец использует свое преимущество в росте и размахе рук, будет работать на средней дистанции и искать возможности для тейкдаунов. С возрастом Эмметт стал более предсказуемым, и Залал сможет это использовать. Ожидаем, что марокканец заберет победу единогласным решением.

