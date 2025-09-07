Имавов — Борральо. Ставка (к. 2.04) и прогноз на ММА, UFC Paris, 6 сентября 2025 года

Нассурдин Имавов
Турнирное положение: Имавов является вторым номером рейтинга среднего дивизиона UFC. Французский боец дагестанского происхождения находится в шаге от титульного боя.
Последние бои: Нассурдин выиграл предыдущие 4 поединка. Он находится на отличном ходу и в последнем бою нокаутировал во втором раунде бывшего чемпиона Исраэля Адесанью. До этого француз одержал победы над Бренданом Алленом и Джаредом Каннониром.
Состояние бойца: Имавов заметно прогрессирует от боя к бою. Он обладает отличным чувством дистанции, мощным ударом и заметно улучшил свою выносливость в пятираундовых поединках. Его прозвище «снайпер» полностью отражает его стиль — удары у Имавова точные и мощные.
Кайо Борральо
Турнирное положение: Борральо занимает седьмую строчку в рейтинге среднего веса UFC. Бразилец является одним из самых перспективных бойцов дивизиона.
Последние бои: Кайо не знает поражений уже 16 боев подряд. В UFC Борральо провел 7 поединков и все выиграл. В последнем противостоянии бразилец одержал победу единогласным решением над Джаредом Каннониром.
Состояние бойца: Борральо разносторонний боец с отличной борцовской базой и постоянно улучшающейся ударной техникой. Его главная сила в высочайшем бойцовском IQ и способности адаптироваться к любому стилю.
Он методичен и не совершает лишних ошибок.
Статистика для ставок
- Борральо не проигрывает уже 16 боев подряд
- Имавов одержал 4 победы подряд в UFC
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры отдают минимальное предпочтение Кайо Борральо. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.80, тогда как на успех Имавова предлагают сделать ставку за 2.04.
Прогноз: Это крайне близкий бой между двумя топовыми средневесами. Имавов будет опасен в первой половине боя за счет акцентированных ударов, а Борральо попытается перевести бой в партер и утомить соперника. Решающим фактором может стать домашняя арена Имавова и его недавний опыт побед над топовыми соперниками. Француз сумеет нанести больше значимого урона и заберет победу решением судей.
Ставка: Победа Нассурдина Имавова за 2.04.