Имавов — Борральо. Ставка (к. 2.04) и прогноз на ММА, UFC Paris, 6 сентября 2025 года

В рамках турнира UFC Paris 7 сентября состоится претендентский поединок Нассурдина Имавова и Кайо Борральо в среднем весе. Начало — 00:40 (мск). Ставка и прогноз на матч Имавов — Борральо, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Нассурдин Имавов

Турнирное положение: Имавов является вторым номером рейтинга среднего дивизиона UFC. Французский боец дагестанского происхождения находится в шаге от титульного боя.

Последние бои: Нассурдин выиграл предыдущие 4 поединка. Он находится на отличном ходу и в последнем бою нокаутировал во втором раунде бывшего чемпиона Исраэля Адесанью. До этого француз одержал победы над Бренданом Алленом и Джаредом Каннониром.

Состояние бойца: Имавов заметно прогрессирует от боя к бою. Он обладает отличным чувством дистанции, мощным ударом и заметно улучшил свою выносливость в пятираундовых поединках. Его прозвище «снайпер» полностью отражает его стиль — удары у Имавова точные и мощные.

Кайо Борральо

Турнирное положение: Борральо занимает седьмую строчку в рейтинге среднего веса UFC. Бразилец является одним из самых перспективных бойцов дивизиона.

Последние бои: Кайо не знает поражений уже 16 боев подряд. В UFC Борральо провел 7 поединков и все выиграл. В последнем противостоянии бразилец одержал победу единогласным решением над Джаредом Каннониром.

Состояние бойца: Борральо разносторонний боец с отличной борцовской базой и постоянно улучшающейся ударной техникой. Его главная сила в высочайшем бойцовском IQ и способности адаптироваться к любому стилю.

Он методичен и не совершает лишних ошибок.

Статистика для ставок

Борральо не проигрывает уже 16 боев подряд

Имавов одержал 4 победы подряд в UFC

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры отдают минимальное предпочтение Кайо Борральо. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.80, тогда как на успех Имавова предлагают сделать ставку за 2.04.

Прогноз: Это крайне близкий бой между двумя топовыми средневесами. Имавов будет опасен в первой половине боя за счет акцентированных ударов, а Борральо попытается перевести бой в партер и утомить соперника. Решающим фактором может стать домашняя арена Имавова и его недавний опыт побед над топовыми соперниками. Француз сумеет нанести больше значимого урона и заберет победу решением судей.

Ставка: Победа Нассурдина Имавова за 2.04.