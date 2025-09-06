ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Тыбура испортит дебют Делии в UFC?

    Тыбура — Делия. Ставка (к. 1.85) и прогноз на ММА, UFC Paris, 6 сентября 2025 года

    Прогноз и ставки на Тыбура — Делия
    Марчин Тыбура
    В рамках турнира UFC Paris 6 сентября состоится поединок Марчина Тыбуры и Анте Делии в тяжелом весе. Начало — 21:10 (мск). Ставка и прогноз на матч Тыбура — Делия, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Марчин Тыбура

    Турнирное положение: Тыбура на сегодня седьмой номер рейтинга тяжелого дивизиона UFC. Опытный польский боец уже много лет успешно выступает в топе лучшей лиги мира.

    Последние бои: За последние 5 поединков у Марчина 3 победы и 2 поражения. Тыбура одержал виктории над Таем Туивасой и Джонатаном Динизом, но уступил Сергею Спиваку и Тому Аспиналлу. В предыдущем бою поляк победил единогласным решением Мика Паркина.

    Состояние бойца: Тыбура универсальный боец с хорошими навыками как в стойке, так и в партере. Он обладает большим разнообразием удушающих приемов в партере из любой позиции, а также улучшил свою ударную технику за годы выступлений в UFC. Его главные козыри — опыт и умение навязывать свой стиль боя. И нельзя не отметить хорошее для тяжа кардио. Разбирать соперников в глубоких водах поляк прекрасно умеет.

    Анте Делия

    Турнирное положение: Делия дебютирует в UFC в статусе бывшего чемпиона PFL. В целом, хорватский боец имеет солидный опыт выступлений в различных промоушенах.

    • Последние бои: За последние 5 поединков у Делии 4 победы и одно поражение. Он стал чемпионом PFL, нокаутировав Матеуша Шеффеля, но затем уступил Валентину Молдавскому. В предыдущем бою хорват эффектно нокаутировал Йоргана де Кастро за 42 секунды.

    Состояние бойца: Делия большинство своих побед он одержал досрочно, демонстрируя отличные навыки в стойке. Однако против топовых бойцов у него могут возникнуть проблемы с выносливостью и борьбой.

    Да и выдающейся стойкостью к восприятию ударов Делия не обладает.

    Статистика для ставок

    • Тыбура выиграл 3 из пяти последних поединков в UFC

    • Делия проиграл лишь однажды на дистанции в 5 боев

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры считают небольшим фаворитом Марчина Тыбуру. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.85, тогда как на успех Анте Делии предлагают сделать ставку за 2.00.

    Прогноз: Делия, безусловно, опасен в первом раунде ввиду своей ударной мощи, но против техничного и опытного Тыбуры ему будет сложно закончить все в первом раунде. Поляк будет работать на дальней дистанции, избегать ненужных обменов и использовать свои борцовские навыки при первой удобной возможности.

    Ставка: Победа Марчина Тыбуры за 1.85.

