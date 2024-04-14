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    Харрисон деклассирует Холм в своем дебюте в UFC?

    Харрисон — Холм. Ставка (к. 2.22) и прогноз на ММА, UFC 300, 14 2024 года

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    Прогноз и ставки на Харрисон — Холм
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    Кайла Харрисон
    В рамках турнира UFC 300 14 апреля пройдет поединок Кайлы Харрисон и Холли Холм в женском легчайшем весе. Начало — 03:35 (мск). Харрисон — Холм: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Кайла Харрисон

    Турнирное положение: Кайла в недавнем прошлом была чемпионкой PFL в женском полулегком дивизионе. Но в начале этого года она подписала контракт с UFC, где дебютирует на 300-м номерном турнире.

    Последние бои: За 5 предыдущих поединков в активе Харрисон 4 победы и одно поражение. Тот проигрыш от Лариссы Пачеко является единственным в ее карьере. В последнем своем поединке Кайла одолела единогласным решением бывшую представительницу топ-5 UFC в данном дивизионе Аспен Лэдд.

    Состояние бойца: Кайла — олимпийская чемпионка по дзюдо в категории до 78 кг. Она очень крупный и мощный боец, обладающий высочайшим уровнем борьбы. За пределами UFC она построила феноменальную карьеру в ММА, став самым успешным бойцом в мире смешанных единоборств среди женщин из числа тех, кого не было в лиге Даны Уайта.

    Холли Холм

    Турнирное положение: Холм бывшая чемпионка женского легчайшего дивизиона. Она занимает пятую строчку в рейтинге этой категории, но в последнее время является трамплином для новичков и более молодых оппонентов.

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    • Последние бои: За 5 предыдущих поединков Холм одержала 3 победы и потерпела 2 поражения. В последней встрече бывшая чемпионка уступила удушающим приемом Майре Силве.

    Состояние бойца: Холли уже 42 года. Неудивительно, что ей трудно конкурировать с более молодыми девушками. Уровень топ-10 она однозначно тянет даже сейчас.

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    Но говорить о чем-то большем в нынешних реалиях уже не приходится. Особенно с учетом всех проблем в борьбе.

    Статистика для ставок

    • Кайла Харрисон выиграла 4 раза за 5 предыдущих боев

    • 6 из восьми последних побед Харрисон были одержаны досрочно

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В грядущем женском поединке букмекеры видят Кайлу Харрисон серьезным фаворитом. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.22. На победу Холм предлагают поставить за 4.55.

    Прогноз: Под Кайлу подобрали очень удобного соперника для дебюта абсолютно во всех смыслах. Холм — это громкое имя, нынешний пятый номера рейтинга и она уже на спаде. Тем временем, Харрисон пребывает в оптимальной форме и за счет своей борьбы она переработает Холли и финиширует ее в 1-2 раундах.

    Ставка: Тотал меньше 2,5 за 2.22.

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    Ставка и прогноз на матч Харрисон — Холм с коэффициентом 2.22. Дата матча: 14.04.2024. Прогнозы на бои. Харрисон деклассирует Холм в своем дебюте в UFC?
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