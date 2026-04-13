В очередном экспрессе рассмотрим встречу в английском Чемпионшипе и матчи Лиги чемпионов. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз на матч Экспресс дня 14 апреля с коэффициентом для ставки за 3.68.

«Атлетико» — «Барселона»

Футбол. Лига чемпионов

«Атлетико» подходит к ответному матчу с «Барселоной» в отличном положении после виктории 2:0 на «Камп Ноу». Для команды Диего Симеоне этот успех стал историческим — первой победой на этой арене. Более того, при аргентинском тренере мадридцы уже дважды выбивали каталонцев из плей-офф Лиги чемпионов, и сейчас намерены повторить этот сценарий.

В последнее время «Атлетико» сознательно жертвует результатами в Ла Лиге, сосредоточившись на ключевых матчах сезона. Формально команда проиграла четыре из пяти последних встреч, однако в ряде игр на поле выходил резервный состав. Главная цель — Лига чемпионов и финал Кубка Испании.

«Барселона», в свою очередь, оказалась в крайне непростой ситуации. Поражение 0:2 в первом матче серьёзно осложнило задачу, но команда Ханса-Дитера Флика по-прежнему сохраняет шансы на камбэк. Каталонцы уже не раз демонстрировали способность отыгрываться в сложных противостояниях.

Однако против «Барселоны» сейчас играет сразу несколько факторов. Во-первых, высокая нагрузка на ключевых игроков — в отличие от соперника, лидеры команды не получают отдыха. Во-вторых, отсутствие Рафиньи снижает атакующий потенциал. В-третьих, дисквалификация Пау Кубарси ослабляет оборону, которая и без того выглядит не слишком надёжно против мощной линии атаки «Атлетико».

Ожидается напряжённый и открытый матч: «Барселона» будет вынуждена идти вперёд и рисковать, тогда как «Атлетико» постарается воспользоваться свободными зонами. В такой ситуации логично ожидать результативную игру с голами с обеих сторон.

Ставка: Обе команды забьют за 1.40.

«Ливерпуль» — «ПСЖ»

Футбол. Лига чемпионов

«Ливерпуль» в текущем сезоне не сумел защитить чемпионский титул, однако продолжает борьбу за попадание в зону Лиги чемпионов в АПЛ. В последнем туре команда Арне Слота обыграла «Фулхэм» (2:0) и закрепилась на пятом месте. При этом в еврокубках мерсисайдцы выглядели убедительно: они заняли третью строчку на общем этапе Лиги чемпионов и напрямую вышли в 1/8 финала, где по сумме двух матчей прошли «Галатасарай» (4:1). Но в первом четвертьфинальном поединке англичане уступили «ПСЖ» со счетом 0:2.

Французский клуб, в свою очередь, близок к очередному чемпионству. Хотя отрыв от «Ланса» составляет всего четыре очка, у парижан есть матч в запасе. В Лиге чемпионов команда Луиса Энрике также выглядит очень мощно: после дополнительного раунда с «Монако» она уверенно прошла «Челси», а затем переиграла «Ливерпуль» в первой игре 1/4 финала.

Парижане находятся в отличной форме: они выиграли пять последних матчей, забив 17 голов. У «Ливерпуля» ситуация менее стабильная — три поражения в четырёх последних встречах и регулярные проблемы в обороне.

Первая игра показала серьёзное преимущество французской команды. «ПСЖ» полностью контролировал ход встречи и мог выиграть крупнее — англичане не нанесли ни одного удара в створ. Теперь «Ливерпулю» предстоит сложнейшая задача — отыграть два мяча на «Энфилде». Да, фактор домашнего стадиона традиционно играет важную роль, однако текущее состояние команд говорит в пользу гостей.

Ставка: ТБ 2.5 гола за 1.44.

«Портсмут» — «Ипсвич»

Футбол. Чемпионат Англии. Чемпионшип

«Портсмут» вовремя сумел прервать затяжную серию без побед и сделал это максимально эффективно. В прошлом туре команда на выезде минимально обыграла одного из лидеров — «Мидлсбро» (1:0), а единственный мяч забил Конор Чаплин. Этот успех стал первым с середины февраля и позволил не только остановить неудачную серию из восьми матчей, но и выбраться из зоны вылета. Более того, теперь у команды уже три игры подряд без поражений — две ничьи и победа.

«Портсмут» нельзя назвать ярко выраженной домашней командой. Результаты на «Фраттон Парк» практически не отличаются от выездных: количество поражений одинаковое, а преимущество по набранным очкам минимальное. Даже в последних матчах на своем поле команда часто теряла очки.

«Ипсвич», напротив, находится в отличной форме и решает совсем другие задачи. Команда идёт второй в таблице и сохраняет шансы включиться в борьбу за первое место. С середины февраля «Ипсвич» не проигрывает: за девять матчей клуб одержал шесть побед и трижды сыграл вничью.

Исторически «Ипсвичу» непросто даются выезды в Портсмут. Хозяева способны навязать борьбу, особенно учитывая важность матча в борьбе за выживание.

Ставка: «Портсмут» не проиграет за 1.83.

