В этом экспрессе разберем три игры общего этапа Лиги чемпионов.

«Буде-Глимт» — «Манчестер Сити»

Футбол. Лига чемпионов. Общий этап

Норвежский «Буде-Глимт» имеет всего три очка после шести туров и небольшие шансы пробиться в плей-офф. Местная Элитсериен пока на паузе до марта и команда вынуждена ограничиваться только товарищескими матчами.

Пока особых изменений в составе «Буде-Глимт» за время паузы не произошло. В двух товарищеских играх норвежцы разгромили сначала «Гронинген» (4:0) и ДВТК (4:1). В шестом туре ЛЧ команда на своем поле отняла очки у дортмундской «Боруссии» (2:2).

После поражения в манчестерском дерби со счетом 0:2 команда Пепа Гвардиолы просто обязана реабилитироваться в этой игре. Пусть у «горожан» сейчас большие проблемы в центре обороны, но за счет более высокого класса исполнителей в средней линии и атаке «Манчестер Сити» просто обязан выигрывать уверенно.

Да и для лидера нападения Эрлинга Холлана приезд в свою страну всегда будет праздником. Да и нынешний флагман норвежского футбола «Буде-Глимт» для бывшего игрока «Мольде» будет всегда оставаться раздражителем. После 6 туров в ЛЧ английский клуб занимает 4-е место с 13 очками.

Наш прогноз: победа гостей с форой -1 за 1,52.

«Реал» Мадрид — «Монако»

Футбол. Лига чемпионов. Общий этап

Мадридский «Реал» сейчас занимает 7-е место в таблице Лиги чемпионов с 12 очками и фактически обеспечил себе выход в плей-офф. Недавно в команде произошла смена главного тренера. Вместо Хаби Алонсо «сливочных» теперь возглавляет бывший игрок клуба Альваро Арбелоа, работавший ранее с кантерой «Реала».

Его дебют в команде получился провальным. В Кубке Испании «Реал» сенсационно в гостях уступил клубу Сегунды «Альбасете» со счетом 3:2, но уже в матче Примеры Арбелоа реабилитировался вместе со своими футболистами, уверенно победив «Леванте» (2:0).

Дела у «Монако» идут гораздо хуже. В таблице общего этапа Лиги чемпионов монегаски располагаются на 19-й строчке в зоне плей-офф с 9 очками и имеют шансы пройти в следующий круг.

Прогнозы и ставки на футбол

Но за время последней игры в ЛЧ «Монако» сильно деградировал и сейчас выглядит не лучшим образом. В последнем туре чемпионата Франции команда потерпела домашнее поражение от «Лорьяна» (1:3), а до этого от «Лиона» (1:3). Недавно получил тяжелую травму колена один из лидеров клуба Минамино, не будет и основного голкипера Градецкого. Без них придется очень тяжело.

Наш прогноз: победа «Реала» с форой -1 за 1,44.

«Вильярреал» — «Аякс»

Футбол. Лига чемпионов. Общий этап

Сейчас в Лиге чемпионов «Вильярреал» занимает предпоследнее место с одним очков и потерял все шансы на продолжение борьбы в плей-офф. Несмотря на неудачные выступления в еврокубках, команда очень уверенно смотрится в испанской Примере.

Там она сейчас занимает третье место после «Реала» и «Барселоны». В последнем туре подопечные Марселино допустили досадную ошибку, уступив в гостях «Бетису» (0:2), но до этого победили в 8 из 9 матчей чемпионата. В игре с «Аяксом» хозяева получат отличный шанс набрать три очка и восстановить свое реноме в Европе.

Дела в Лиге чемпинов у «Аякса» обстоят чуть лучше, и команда занимает строчку выше, набрав три очка. Шансы пробиться в плей-офф небольшие, но все равно присутствуют. В последней игре ЛЧ «Аякс» как раз и одержал свою единственную победу, переиграв в гостях «Карабах» (4:2).

В последнем матче голландской Эредивизие «Аякс» на своем поле не смог переиграть «Го Эхед Иглз», сыграв с ним вничью со счетом 2:2. Ранее было разгромное поражение от «АЗ Алкмар» (0:6). Великий клуб сейчас переживает не лучшие времена, а чехарда на тренерском мостике не думает останавливаться.

Наш прогноз: хозяева выиграют с форой -1 за 1,81.

3.96 Экспресс Ставка на матч #1 Поставить →

Общий коэффициент — 3,96.