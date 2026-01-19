Дмитрий ГлуховДмитрий ГлуховРедактор и корреспондент отдела ФутболПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

Барселона провела в Сан-Себастьяне один из тех матчей, после которых обычно говорят: «ну не может же так не везти». Оказывается, может. Пять попаданий в штанги и перекладину, россыпь отменённых голов, отменённый пенальти и два точных укола от «Сосьедада», когда лидер Ла Лиги на секунду терял равновесие. Команда Ханси Флика впервые в 2026 году проиграла, а девятиматчевая серия побед в чемпионате закончилась. Каталонцы всё равно остались первыми, но из-за победы «Реала» над «Леванте» разница сократилась до одного очка.

Результат матча

Реал СосьедадСан-СебастьянРеал Сосьедад2:1БарселонаБарселонаБарселона
1:0 Микель Оярсабаль 32' 1:1 Маркус Рашфорд 70' 2:1 Гонсалу Гуэдеш 71'
Реал Сосьедад:  Алехандро Ремиро,  Хон Арамбуру (Дуйе Чалета-Цар 82'),  Jon Martin,  Игор Субельдия,  Серхио Гомес (Айэн Муньос 69'),  Такэфуса Кубо (Андер Барренечеа 69'),  Беньят Туррьентес (Альваро Одриосола 58'),  Карлос Солер,  Гонсалу Гуэдеш,  Брайс Мендес (Йон Горротксатеги 58'),  Микель Оярсабаль
Барселона:  Жоан Гарсия,  Алекс Бальде (Роберт Левандовски 62'),  Эрик Гарсия,  Пау Кубарси (Жерар Мартин 86'),  Жюль Кунде (Руни Барджи 86'),  Даниэль Ольмо (Маркус Рашфорд 63'),  Фермин Лопес,  Френки де Йонг,  Ферран Торрес (Жоау Канселу 62'),  Ламин Ямаль,  Педри
Жёлтые карточки:  Беньят Туррьентес 37',  Хон Арамбуру 51',  Игор Субельдия 78'  —  Эрик Гарсия 76',  Роберт Левандовски 83',  Фермин Лопес 86'
Красная карточка:  Карлос Солер 88' (Реал Сосьедад)

С первых минут было понятно, что это будет игра, где события бегут впереди эмоций.  «Реал Сосьедад» успел «забить» уже в самом начале — Оярсабаль открылся под подачу, но гол отменили из-за офсайда.  Барселона ответила почти сразу, Фермин Лопес красиво завершил атаку, но ВАР нашёл фол Дани Ольмо на Кубо в развитии эпизода, и снова нули на табло.

Фермин Лопес
Фермин Лопес globallookpress.com

Дальше матч словно специально проверял пределы терпения гостей.  Де Йонг отправил мяч в сетку, но там офсайд был очевиден даже ему самому.  А вот эпизод с голом Ламина Ямаля выглядел куда более скользким, в офсайде была лишь часть ноги каталонца, причём оставалось ощущение, что мяч мог прийти не от партнёра.  Решение всё равно оказалось против «Барселоны» — ещё один отменённый гол, ещё один маленький укол по нервам.

И на этом фоне «Сосьедад» идеально ответил.  Редкая по-настоящему острая атака, подача Гонсалу Гедеша — и Микель Оярсабаль с лёта вонзает мяч в сетку.  «Барселона» вроде бы доминировала по игре, но к перерыву была в роли догоняющей.

Микель Оярсабаль
Микель Оярсабаль globallookpress.com

В концовке тайма у каталонцев был шанс выровнять всё с пенальти.  Игор Субельдия сбил Ламина в штрафной, арбитр указал на точку, однако ВАР отменил решение из-за офсайда в начале атаки.  По ощущениям у «Барселоны» к этому моменту уже накопилась целая коллекция «почти», но на табло по-прежнему горел счёт 1:0.

Пять каталонских попаданий в каркас и момент для камбека

Второй тайм начался как продолжение той же истории, всё было красиво, быстро и нервно, но без гола.  Дани Ольмо дважды бил так, что каталонцы уже готовы были праздновать, но мяч оба раза встречался с каркасом ворот.  «Сосьедад» при этом не разваливался, наоборот — постепенно выглядел всё спокойнее, а у «Барселоны» на какое-то время стало меньше пространства в последней трети.

Роберт Левандовский
Роберт Левандовский globallookpress.com

Флик пошёл на изменения, и это были не косметические правки.  На поле вышел Жоау Канселу — «возвращение» в сине-гранатовой форме.  Вышел Левандовский и первым же касанием напомнил, что он всё ещё способен решать.  Роберт мощно пробил головой — Алекс Ремиро перевёл мяч в перекладину сейвом из категории тех, что потом крутят в нарезках неделями.

Вышел и Маркус Рашфорд, и именно он стал автором гола, который наконец-то превратил тотальное давление в цифры.  На 70-й минуте Ламин Ямаль вырезал точную подачу, а Маркус точным кивком головы сделал счёт 1:1.  Казалось, что это как раз тот момент, когда «Барселона» разгонится и дожмёт.  И по игре, и по инерции, и просто по накопленному количеству моментов.  Но на «Аноэте» в этот вечер был написан другой сюжет.

Маркус Рашфорд после забитого гола
Маркус Рашфорд после забитого гола globallookpress.com

Моментальный ответ и нервная концовка

«Барселона» не успела обрадоваться, как «Сосьедад» тут же забил после розыгрыша с центра.  Солер оказался в эпицентре атаки, Жоан Гарсия спас после первого удара, но остался на газоне, а Гонсалу Гедеш добил в пустой угол — 2:1.  Только что команда Флика вроде бы поняла, как может выиграть матч, но тут же улетела в очередной нокдаун.

Гонсалу Гедеш
Гонсалу Гедеш globallookpress.com

Дальше матч качнулся в сторону хозяев сильнее, чем можно было ожидать.  «Сосьедад» провёл самую цельную часть матча, были эпизоды, когда третий гол выглядел ближе, чем второй у «Барсы».  Каталонцы, впрочем, тоже били — и снова хозяев выручал каркас.  Жюль Кунде головой отправил мяч в перекладину, а позже Рашфорд угодил в штангу ещё раз, уже в последний раз за матч.

Концовка добавила ещё одну деталь в этот нервный пазл, Карлос Солер получил красную карточку за жёсткий фол на Педри, и последние минуты превратились в сплошной штурм гостей.  Девять минут добавленного времени, навес за навесом, отскоки, блоки, паника в штрафной — но счёт не изменился.  После финального свистка многое объяснили слова капитана «Барселоны».  Френки де Йонг говорил, что команда заслуживала победы, но отдельно отметил, что с арбитром невозможно было нормально общаться, и это особенно раздражает в такие вечера, когда и так проживаешь матч в режиме «качелей».

Календарь и таблица испанской Примеры

«Барселона» не развалилась, но проиграла игру, в которой могла уйти в отрыв ещё до перерыва.  «Реал Сосьедад» же взял очки единственным возможным способом, который особенно неприятен лидеру.  А заодно и вдохнул ещё больше огня в чемпионскую гонку, от которой и так тяжело было оторваться.