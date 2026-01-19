Барселона провела в Сан-Себастьяне один из тех матчей, после которых обычно говорят: «ну не может же так не везти». Оказывается, может. Пять попаданий в штанги и перекладину, россыпь отменённых голов, отменённый пенальти и два точных укола от «Сосьедада», когда лидер Ла Лиги на секунду терял равновесие. Команда Ханси Флика впервые в 2026 году проиграла, а девятиматчевая серия побед в чемпионате закончилась. Каталонцы всё равно остались первыми, но из-за победы «Реала» над «Леванте» разница сократилась до одного очка.

Результат матча Реал Сосьедад Сан-Себастьян 2:1 Барселона Барселона 1:0 Микель Оярсабаль 32' 1:1 Маркус Рашфорд 70' 2:1 Гонсалу Гуэдеш 71' Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Хон Арамбуру ( Дуйе Чалета-Цар 82' ), Jon Martin, Игор Субельдия, Серхио Гомес ( Айэн Муньос 69' ), Такэфуса Кубо ( Андер Барренечеа 69' ), Беньят Туррьентес ( Альваро Одриосола 58' ), Карлос Солер, Гонсалу Гуэдеш, Брайс Мендес ( Йон Горротксатеги 58' ), Микель Оярсабаль Барселона: Жоан Гарсия, Алекс Бальде ( Роберт Левандовски 62' ), Эрик Гарсия, Пау Кубарси ( Жерар Мартин 86' ), Жюль Кунде ( Руни Барджи 86' ), Даниэль Ольмо ( Маркус Рашфорд 63' ), Фермин Лопес, Френки де Йонг, Ферран Торрес ( Жоау Канселу 62' ), Ламин Ямаль, Педри Жёлтые карточки: Беньят Туррьентес 37', Хон Арамбуру 51', Игор Субельдия 78' — Эрик Гарсия 76', Роберт Левандовски 83', Фермин Лопес 86' Красная карточка: Карлос Солер 88' (Реал Сосьедад)

Статистика матча 6 Удары в створ 9 1 Удары мимо 11 27 Владение мячом 73 6 Угловые удары 8 4 Офсайды 3 13 Фолы 8

С первых минут было понятно, что это будет игра, где события бегут впереди эмоций. «Реал Сосьедад» успел «забить» уже в самом начале — Оярсабаль открылся под подачу, но гол отменили из-за офсайда. Барселона ответила почти сразу, Фермин Лопес красиво завершил атаку, но ВАР нашёл фол Дани Ольмо на Кубо в развитии эпизода, и снова нули на табло.

Фермин Лопес globallookpress.com

Дальше матч словно специально проверял пределы терпения гостей. Де Йонг отправил мяч в сетку, но там офсайд был очевиден даже ему самому. А вот эпизод с голом Ламина Ямаля выглядел куда более скользким, в офсайде была лишь часть ноги каталонца, причём оставалось ощущение, что мяч мог прийти не от партнёра. Решение всё равно оказалось против «Барселоны» — ещё один отменённый гол, ещё один маленький укол по нервам.

И на этом фоне «Сосьедад» идеально ответил. Редкая по-настоящему острая атака, подача Гонсалу Гедеша — и Микель Оярсабаль с лёта вонзает мяч в сетку. «Барселона» вроде бы доминировала по игре, но к перерыву была в роли догоняющей.

Микель Оярсабаль globallookpress.com

В концовке тайма у каталонцев был шанс выровнять всё с пенальти. Игор Субельдия сбил Ламина в штрафной, арбитр указал на точку, однако ВАР отменил решение из-за офсайда в начале атаки. По ощущениям у «Барселоны» к этому моменту уже накопилась целая коллекция «почти», но на табло по-прежнему горел счёт 1:0.

Пять каталонских попаданий в каркас и момент для камбека

Второй тайм начался как продолжение той же истории, всё было красиво, быстро и нервно, но без гола. Дани Ольмо дважды бил так, что каталонцы уже готовы были праздновать, но мяч оба раза встречался с каркасом ворот. «Сосьедад» при этом не разваливался, наоборот — постепенно выглядел всё спокойнее, а у «Барселоны» на какое-то время стало меньше пространства в последней трети.

Роберт Левандовский globallookpress.com

Флик пошёл на изменения, и это были не косметические правки. На поле вышел Жоау Канселу — «возвращение» в сине-гранатовой форме. Вышел Левандовский и первым же касанием напомнил, что он всё ещё способен решать. Роберт мощно пробил головой — Алекс Ремиро перевёл мяч в перекладину сейвом из категории тех, что потом крутят в нарезках неделями.

Вышел и Маркус Рашфорд, и именно он стал автором гола, который наконец-то превратил тотальное давление в цифры. На 70-й минуте Ламин Ямаль вырезал точную подачу, а Маркус точным кивком головы сделал счёт 1:1. Казалось, что это как раз тот момент, когда «Барселона» разгонится и дожмёт. И по игре, и по инерции, и просто по накопленному количеству моментов. Но на «Аноэте» в этот вечер был написан другой сюжет.

Маркус Рашфорд после забитого гола globallookpress.com

Моментальный ответ и нервная концовка

«Барселона» не успела обрадоваться, как «Сосьедад» тут же забил после розыгрыша с центра. Солер оказался в эпицентре атаки, Жоан Гарсия спас после первого удара, но остался на газоне, а Гонсалу Гедеш добил в пустой угол — 2:1. Только что команда Флика вроде бы поняла, как может выиграть матч, но тут же улетела в очередной нокдаун.

Гонсалу Гедеш globallookpress.com

Дальше матч качнулся в сторону хозяев сильнее, чем можно было ожидать. «Сосьедад» провёл самую цельную часть матча, были эпизоды, когда третий гол выглядел ближе, чем второй у «Барсы». Каталонцы, впрочем, тоже били — и снова хозяев выручал каркас. Жюль Кунде головой отправил мяч в перекладину, а позже Рашфорд угодил в штангу ещё раз, уже в последний раз за матч.

Концовка добавила ещё одну деталь в этот нервный пазл, Карлос Солер получил красную карточку за жёсткий фол на Педри, и последние минуты превратились в сплошной штурм гостей. Девять минут добавленного времени, навес за навесом, отскоки, блоки, паника в штрафной — но счёт не изменился. После финального свистка многое объяснили слова капитана «Барселоны». Френки де Йонг говорил, что команда заслуживала победы, но отдельно отметил, что с арбитром невозможно было нормально общаться, и это особенно раздражает в такие вечера, когда и так проживаешь матч в режиме «качелей».

Календарь и таблица испанской Примеры

«Барселона» не развалилась, но проиграла игру, в которой могла уйти в отрыв ещё до перерыва. «Реал Сосьедад» же взял очки единственным возможным способом, который особенно неприятен лидеру. А заодно и вдохнул ещё больше огня в чемпионскую гонку, от которой и так тяжело было оторваться.