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    «Спартак» победит «Ростов» в Кубке России, «Эспаньол» и «Барселона» забьют друг другу

    Экспресс дня 15 мая. Ставки и прогнозы на футбол

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    Деян Станкович
    В очередном экспрессе рассмотрим матчи в чемпионате Испании, а также в Кубках России и Исландии На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Спартак» — «Ростов»

    Футбол. Кубок России

    «Спартак» в нынешнем сезоне рискует остаться без медалей. Но у клуба есть шансы завоевать Кубок России. Осталось одержать две победы. В ближайшей встрече «Спартак» сразится с «Ростовом», где является фаворитом.

    В мае красно-белые еще не побеждали. В текущем месяце «Спартак» сыграл вничью с «Факелом» (0:0). Также было поражение от «Динамо» (0:2).

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    • «Ростов» на предыдущей стадии Кубка России прошел «Локомотив». Команда одолела соперника со счетом 2:0. Удастся ли «Ростову» вновь победить московский клуб и пробиться в суперфинал Кубка?

    Последний раз команды встречались друг с другом 6 апреля. Это был матч РПЛ. Тогда «Спартак» разгромил «Ростов» со счетом 3:0. Сможет ли команда Деяна Станковича снова победить?

    Ставка: Победа «Спартака» за 1.72.

    «Эспаньол» — «Барселона»

    Футбол. Чемпионат Испании

    «Эспаньол», скорее всего, останется в Ла Лиге на следующий сезон. Сейчас команда занимает 16-е место в таблице. У клуба 39 набранных очков.

    У «Эспаньола» трехматчевая проигрышная серия. До этого команда уступила «Вильярреалу», «Бетису» и «Леганесу». Последний раз «Эспаньол» побеждал 19 апреля. Тогда удалось обыграть «Хетафе» со счетом 1:0.

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    «Барселона» очень близка к тому, чтобы завоевать чемпионский титул. Клуб опережает идущий вторым «Реал» на семь очков. Сине-гранатовые находятся в отличной форме.

    Прогнозы и ставки на футбол

    В последних 10 матчах «Барселона» проиграла один раз. Это был матч Лиги чемпионов. 15 апреля каталонцы уступили «Боруссии» Дортмунд. Затем на протяжении месяца «Барселона» ни разу не проиграла в семи матчах.

    Ставка: Обе забьют за 1.74.

    «Брейдаблик» — «Вестри»

    Футбол. Кубок Исландии

    «Брейдаблик» в таблице чемпионата Исландии находится на 3-м месте. У клуба 6 набранных очков. Ранее «Брейдаблик» одержал 4 победы, один раз сыграл вничью и один раз уступил.

    У «Брейдаблика» в последних пяти матчах одержаны 4 победы. Клуб не проигрывает с 13 апреля. «Брейдаблик» в этот день уступил «Фраму» со счетом 2:4.

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    • «Вестри» в таблице набрал столько же очков, сколько и «Брейдаблик». Команда после шести встреч также идет в лидирующей группе. В нынешнем сезоне «Вестри» рассчитывает завоевать медали.

    Совсем недавно команды уже встречались друг с другом. «Вестри» уступил дома «Брейдаблику» со счетом 0:1. В предстоящем матче 1/8 финала Кубка Исландии букмекеры не верят в «Вестри». Хозяева должны добиться победы.

    Ставка: ТБ 3 за 1.56.

    Общий коэффициент — 4.66.

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    Экспресс дня 15 мая: прогноз и ставка за 4.66, статистика, коэффициенты матча 15.05.202522:30. «Спартак» победит «Ростов» в Кубке России, «Эспаньол» и «Барселона» забьют друг другу
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