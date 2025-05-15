Экспресс дня 15 мая. Ставки и прогнозы на футбол

В очередном экспрессе рассмотрим матчи в чемпионате Испании, а также в Кубках России и Исландии На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Спартак» — «Ростов» Футбол. Кубок России

«Спартак» в нынешнем сезоне рискует остаться без медалей. Но у клуба есть шансы завоевать Кубок России. Осталось одержать две победы. В ближайшей встрече «Спартак» сразится с «Ростовом», где является фаворитом.

В мае красно-белые еще не побеждали. В текущем месяце «Спартак» сыграл вничью с «Факелом» (0:0). Также было поражение от «Динамо» (0:2).

«Ростов» на предыдущей стадии Кубка России прошел «Локомотив». Команда одолела соперника со счетом 2:0. Удастся ли «Ростову» вновь победить московский клуб и пробиться в суперфинал Кубка?

Последний раз команды встречались друг с другом 6 апреля. Это был матч РПЛ. Тогда «Спартак» разгромил «Ростов» со счетом 3:0. Сможет ли команда Деяна Станковича снова победить?

Ставка: Победа «Спартака» за 1.72.

«Эспаньол» — «Барселона»

Футбол. Чемпионат Испании

«Эспаньол», скорее всего, останется в Ла Лиге на следующий сезон. Сейчас команда занимает 16-е место в таблице. У клуба 39 набранных очков.

У «Эспаньола» трехматчевая проигрышная серия. До этого команда уступила «Вильярреалу», «Бетису» и «Леганесу». Последний раз «Эспаньол» побеждал 19 апреля. Тогда удалось обыграть «Хетафе» со счетом 1:0.

«Барселона» очень близка к тому, чтобы завоевать чемпионский титул. Клуб опережает идущий вторым «Реал» на семь очков. Сине-гранатовые находятся в отличной форме.

Прогнозы и ставки на футбол

В последних 10 матчах «Барселона» проиграла один раз. Это был матч Лиги чемпионов. 15 апреля каталонцы уступили «Боруссии» Дортмунд. Затем на протяжении месяца «Барселона» ни разу не проиграла в семи матчах.

Ставка: Обе забьют за 1.74.

«Брейдаблик» — «Вестри»

Футбол. Кубок Исландии

«Брейдаблик» в таблице чемпионата Исландии находится на 3-м месте. У клуба 6 набранных очков. Ранее «Брейдаблик» одержал 4 победы, один раз сыграл вничью и один раз уступил.

У «Брейдаблика» в последних пяти матчах одержаны 4 победы. Клуб не проигрывает с 13 апреля. «Брейдаблик» в этот день уступил «Фраму» со счетом 2:4.

«Вестри» в таблице набрал столько же очков, сколько и «Брейдаблик». Команда после шести встреч также идет в лидирующей группе. В нынешнем сезоне «Вестри» рассчитывает завоевать медали.

Совсем недавно команды уже встречались друг с другом. «Вестри» уступил дома «Брейдаблику» со счетом 0:1. В предстоящем матче 1/8 финала Кубка Исландии букмекеры не верят в «Вестри». Хозяева должны добиться победы.

Ставка: ТБ 3 за 1.56.

Общий коэффициент — 4.66.