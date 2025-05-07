Экспресс дня 7 мая. Ставки и прогнозы на футбол

В очередном экспрессе рассмотрим матчи в Лиге чемпионов, а также в чемпионате ЮАР и Кубке Беларуси На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«ПСЖ» — «Арсенал»

Футбол. Лига чемпионов

«ПСЖ» отлично провел первый матч. Команда смогла победить в Лондоне со счетом 1:0. Тогда автором решающего гола стал Усман Дембеле.

Теперь парижане являются фаворитами этого противостояния. А впереди домашний матч, где перед своими болельщиками будет легче играть.

Наверняка «ПСЖ» сделает акцент на контроле мяча. Команда Луиса Энрике часто предпочитает удерживать минимальное преимущество, чем рисковать в атаке.

«Арсеналу» придется идти ва-банк. В противном случае клуб вылетит из Лиги чемпионов. Первая игра в Лондоне была относительно равной, однако «канонирам» не повезло реализовать моменты.

В предстоящей встрече у «Арсенала» не будет Габриэля, Кая Хаверца, и Риккардо Калафьори. Но есть и хорошая новость — возвращение Томаса Парти после дисквалификации. Удастся ли лондонцам взять реванш во французской столице?

Ставка: «ПСЖ» не проиграет за 1.73.

«Витебск» — «Неман»

Футбол. Кубок Беларуси

«Витебск» в чемпионате Беларуси находится на девятом месте. У клуба 10 очков по итогам семи матчей. У «Витебска» три победы, одна ничья и три поражения.

В мае «Витебск» уже провел один матч. Команда в гостях встречалась с минским «Динамо». «Витебск» уступил со счетом 1:2.

«Неман» смог выиграть первую встречу в 1/2 финала Кубка Беларуси. Клуб на своем поле разгромил «Витебск» со счетом 3:0. В ответном матче главная задача «Немана» — не растерять преимущество.

Прогнозы и ставки на футбол

В 2025 году «Неман» из трех гостевых матчей выиграл два. В предстоящей встрече букмекеры не верят в «Витебск». Хозяева постараются действовать первым номером, однако контратаки «Немана» могут создать проблемы сопернику.

Ставка: Обе забьют за 1.83.

«Мамелоди Сандаунc» — «Чиппа Юнайтед»

Футбол. Чемпионат ЮАР

«Мамелоди Сандаунc» лидирует в чемпионате ЮАР. Клуб записал в актив 61 очко по итогам 24-х матчей. У «Мамелоди Сандаунc» на данный момент 20 побед, одна ничья и три поражения.

В двух предыдущих турах «Мамелоди Сандаунc» добился двух побед. Команда одолела «Ричардс-Бэй» и «Кейптаун Сити», забив в этих встречах пять голов и ни разу не пропустив. В чемпионате ЮАР «Мамелоди Сандаунc» не проигрывает с 16 марта.

«Чиппа Юнайтед» располагается на 8-й строчке. У команды 30 набранных очков. В 25 поединках «Чиппа Юнайтед» выиграл 8 встреч, шесть раз сыграл вничью и проиграл 11 матчей.

В чемпионате ЮАР «Чиппа Юнайтед» не побеждает с 29 марта. Безвыигрышная серия команды насчитывает четыре встречи. Ранее «Чиппа Юнайтед» потерпел два поражения кряду и при этом ни разу не забил.

Ставка: Победа «Чиппа Юнайтед» с форой (+2) за 1.45.

Общий коэффициент — 4.59.