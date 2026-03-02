Игра в Сент-Поле пройдет на встречном движении

прогноз на матч НХЛ, ставка за 2.12

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Миннесота» будет принимать «Тампу-Бэй». Игра пройдет в «Эксел Энерджи-центре» 4 марта. Начало встречи — в 05:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Миннесота — Тампа-Бэй с коэффициентом для ставки за 2.12.

«Миннесота»

Турнирное положение: «Миннесота» провела 61 встречу и набрала 80 очков, с которыми прописалась на 3-й строчке Запада, на 10 турнирных пунктов опережая «Вегас».

Последние матчи: В первой игре после паузы на Олимпиаду «Миннесота» в гостевых условиях учинила расправу над «Колорадо» (5:2).

За уверенной победой над лидером конференции последовал провальный выезд на территорию «Юты» (2:5). Тем временем на домашнем льду команда Джона Хайнса уступила «Сент-Луису» (1:3).

Не сыграют: Йонас Бродин, Маркус Фолиньо.

Состояние команды: После возобновления чемпионата «Миннесота» преподала урок лидеру лиги, но провела безобразные матчи против не самых сильных соперников.

При этом в контексте турнирного положения «Уайлд» не испытывают серьезного давления. В десяти последних играх команда Джона Хайнса зафиксировала семь побед. Тем временем в шести предыдущих играх дома коллектив из Сент-Пола заработал 9 очков.

«Тампа-Бэй»

Турнирное положение: На счету «Тампы-Бэй» — 58 сыгранных матчей и 80 очков, с которыми команда занимает 2-е место в Восточной конференции, на 2 пункта отставая от «Каролины».

Последние матчи: Стартовый матч после олимпийской паузы «Тампа-Бэй» провела на «Амали-Арене», где добилась уверенной победы над «Торонто» (4:2).

Матч 27 февраля «Лайтнинг» провели на катке «Каролины». В битве лидеров Востока команда Джона Купера потерпела поражение (4:5), как и в домашней встрече с «Баффало» 1 марта (2:6).

Не сыграют: Макс Крозье, Ник Пол, Доминик Джеймс, Гейдж Гонсалвес.

Состояние команды: По ходу сезона у «Тампы-Бэй» не всегда дела идут гладко. Однако после неудачного начала регулярки команда Купера привыкла к высокой конкуренции и добилась относительной стабильности.

В десяти предыдущих матчах «Лайтнинг» одержали семь побед. В настоящий момент коллективу из Флориды принадлежит лучший показатель результативности на Востоке (209), как и статистика пропущенных шайб (153).

Статистика для ставок

«Миннесота» победила в 2 последних личных встречах

В 7 личных встречах из 8 последних команды забивали больше 5.5 голов

«Миннесота» одержала 11 побед над «Тампой» в 12 последних матчах дома

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Миннесоты» оценивается букмекерами в 2.67, ничья — в 4.32, победа «Тампы-Бэй» — в 2.36.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.55, на тотал меньше 5.5 — за 2.29.

Прогноз: Тактическая основа «Миннесота» и «Тампы» предполагает фокусирование на агрессии в зоне соперников за счет интенсивных атакующих накатов. Действуя в подобном ключе, команды продемонстрируют высокий класс обоюдной реализации.

Ставка: Тотал больше 6.5 за 2.12.

Прогноз: На домашнем льду «Миннесота» редко проявляет радушие, отдавая инициативу соперникам. Несмотря на текущий тонус команды Джона Купера, «Уайлд» рассчитывают исключительно на победный результат.

Ставка: «Миннесота» победит в матче за 2.01.