прогноз на матч НХЛ, ставка за 2.04

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Бостон» будет принимать «Питтсбург». Игра пройдет в «ТД Гарден» 4 марта. Начало встречи — в 03:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Бостон — Питтсбург с коэффициентом для ставки за 2.04.

«Бостон»

Турнирное положение: Коллектив из одноименного города провел 59 матчей и заработал 71 очко. В таблице Востока «Брюинз» расположены на 8-й строке, на 2 пункта опережая «Вашингтон».

Последние матчи: Перед паузой на Олимпиаду «Бостон» провел два матча во Флориде, где сперва уступил «Тампе» на катке «Рэймонд Джеймс» (5:6, бул.), а затем проиграл «Пантерз» (4:5, бул.).

После возобновления чемпионата команда Марко Штурма в волевом формате победила «Коламбус» (4:2), но днем позже не справилась с «Филадельфией» на гостевом льду (1:3).

Не сыграют: В составе «Бостона» кадровые потери отсутствуют.

Состояние команды: Сезон для «Бостона» в целом складывается нелегко. Команда временами выглядит неустойчиво, но на этом фоне продолжает вести борьбу за одну из последних кубковых позиций.

В десяти предыдущих встречах коллектив Марко Штурма добился пяти побед при таком же количестве неудач. При этом ситуация в домашних стенах выглядит намного лучше: в «ТД Гарден» «Брюинз» идут без поражений на протяжении десяти матчей кряду.

«Питтсбург»

Турнирное положение: С 75 очками после 59 сыгранных матчей, «Питтсбург» обосновался на 5-й позиции в Восточной конференции. От лидерского трио «Пингвинз» отделяет 1 зачетный балл.

Последние матчи: Первую игру с момента нового старта регулярки «Питтсбург» провел на домашней арене, где без серьезного давления разобрался с «Нью-Джерси» (4:1).

Следом состоялся выезд в «Сквер Гарден», который обернулся потерей зачетного балла во встрече с «Рейнджерс» (2:3, бул.). В очередном домашнем матче команда Дэна Мьюза прибила «Вегас» (5:0).

Не сыграют: Сидни Кросби, Калеб Джонс, Джек Сент-Айвени.

Состояние команды: По ходу чемпионата «Питтсбург» периодически проседает по игре и результатам, но текущий отрезок проводит относительно уверенно и располагается вблизи лидерской группы Востока.

В конце января коллектив Дэна Мьюза установил шесть победных результатов кряду, тогда как в шести недавних встречах выиграл только трижды. Тем временем в четырех матчах из пяти предыдущих «Пингвинз» забрасывали не менее 5 шайб.

Статистика для ставок

«Бостон» обыграл «Питтсбург» в 3 последних личных встречах

В 4 последних личных встречах команды забивали меньше 5.5 голов

«Питтсбург» забивал меньше 2 голов в 5 личных встречах из 6 на льду «Бостона»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Бостона» оценивается букмекерами в 2.29, ничья — в 4.40, победа «Питтсбурга» — в 2.73.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.48, на тотал меньше 5.5 — за 2.46.

Прогноз: «Бостон» не проигрывает в домашних стенах с 9 января, но «Питтсбург» по своему характеру — мощный претендент на верхние строчки, который обладает игровыми качествами и формой, способными обеспечить гостевой результат.

Ставка: «Питтсбург» победит в матче за 2.04.

Прогноз: В «ТД Гарден» состоится матч команд, предпочитающих атакующий стиль — с нацеленностью на броски и быстрое перемещение шайбы. В темповой борьбе соперники сыграют на встречных курсах и раскачают встречу в результативном плане.

Ставка: Тотал больше 6.5 за 1.99.