В предстоящем экспрессе разберем матчи в Кубках Италии, Испании и Португалии. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз на матч Экспресс дня 3 марта с коэффициентом для ставки за 4.56.

«Комо» — «Интер»

Футбол. Кубок Италии

«Комо» подходит к полуфиналу Кубка Италии в статусе одной из самых прогрессирующих команд сезона. Проект под руководством Сеска Фабрегаса уже сложно воспринимать как временное явление: после адаптационного сезона клуб всерьёз претендует на еврокубковые позиции в Серии А и демонстрирует узнаваемый стиль.

Кадровая ситуация у хозяев неоднозначная. В кубковой встрече ожидается возвращение в старт Нико Паса и Алекса Валье, а также выход Диего Карлоса в центре обороны — во многом из-за травмы Марк-Оливера Кемпфа. Не сыграют Джейден Аддай и Мартин Батурина.

После выхода в элиту «Комо» трижды встречался с миланцами и каждый раз уступал, причём не сумев забить ни одного мяча (0:2, 0:2, 0:4). Для Фабрегаса это особый вызов.

«Интер» подходит к игре после непростого отрезка. Вылет из Лиги чемпионов от «Будё-Глимт» стал болезненным ударом, однако в чемпионате команда уверенно обыграла «Дженоа» (2:0). Теперь приоритеты смещаются к Серии А и Кубку Италии.

В составе ожидается возвращение Алессандро Бастони, а также выход с первых минут Хакана Чалханоглу, который постепенно набирает форму. Отсутствие Лаутаро Мартинеса остаётся серьёзной проблемой, особенно с учётом плотного графика и приближающегося дерби с «Миланом».

«Интер» не побеждал в основное время в гостевых матчах Кубка Италии с 2016 года. За это время — семь ничьих и одно поражение. С учётом формы «Комо», лёгкой прогулки для фаворита не ожидается.

Ставка: Обе забьют за 1.66.

«Барселона» — «Атлетико»

Футбол. Кубок Испании

Команда Ханса-Дитера Флика в прошлом сезоне выиграла все внутренние трофеи и сейчас снова ведёт борьбу на нескольких фронтах. В Лиге чемпионов каталонцы уверенно прошли основной этап, в Суперкубке обыграли «Реал», а в Примере, несмотря на осечки с «Сосьедадом» и «Жироной», удерживаются в числе лидеров. В последнем туре крупно был обыгран «Вильярреал», а 18-летний Ламин Ямаль оформил первый хет-трик во взрослой карьере.

Поражение 0:4 в первом полуфинале стало для «Барселоны» серьёзным ударом. К тому же выбыл Френки де Йонг — его отсутствие может сказаться на контроле мяча и балансе в центре поля. Возвращение Педри добавит вариативности и креатива, но для камбэка потребуется практически идеальный матч.

«Атлетико» получил мощный задел, однако расслабляться рано. «Барселона» на своём поле способна устроить мощный штурм с первых минут. Скорее всего, мадридцы сделают ставку на компактную оборону и быстрые контратаки.

В чемпионате «Атлетико» идёт в группе лидеров, но выступает нестабильно: разгром от «Райо Вальекано» контрастирует успешными матчами в Кубке и Лиге чемпионов. В последнем туре Примеры мадридцы с трудом дожали «Овьедо», вырвав победу в концовке встречи.

Отыграть четыре мяча у команды Симеоне — задача на грани фантастики. Однако победить на своём поле «Барселоне» по силам. Сине-гранатовые отдадут все силы, чтобы вернуть интригу в это противостояние.

Ставка: Победа «Барселоны» с форой (-1) за 1.74.

«Спортинг» — «Порту»

Футбол. Кубок Португалии

Лиссабонцы подходят к игре в хорошем настроении — после победы над «Эшторилом» (3:0) их беспроигрышная серия достигла десяти матчей. Однако плотный график заставляет тренерский штаб задумываться о распределении сил: впереди непростые выезды в Брагу и к «Будё-Глимт» в Лиге чемпионов. Совсем недавно «Спортинг» и «Порту» уже встречались в чемпионате — 9 февраля матч завершился ничьей 1:1.

«Порту» переживает непростой период. Несмотря на победу над «Арокой» (3:1), команда выглядит уставшей, а кадровые потери серьёзно ограничивают вариативность состава. Травмы Мартима Фернандеша, Тиаго Силвы, Неуэна Переса, Саму Омородиона и Люка де Йонга осложняют ситуацию, особенно в центре обороны и атаке. На выезде «драконы» в последнее время действуют не слишком убедительно и редко демонстрируют высокую результативность.

Статистика также намекает на упорный характер встречи: в шести из восьми последних очных матчей команды обменивались голами, а февраль «Порту» завершил лишь с одним поражением в пяти играх. При этом «Спортинг» выиграл три последних поединка в чемпионате.

Стоит учитывать фактор своего поля и более стабильную форму хозяев. «Спортинг» выглядит предпочтительнее, однако с учётом статуса матча и силы соперника ожидать открытой игры вряд ли стоит. Вероятнее всего, встреча получится осторожной и напряжённой.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.58.

