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    «Шериф» удачно стартует в квалификации, «Замалек» обыграет «Аль Гаиш»

    Экспресс дня 11 июля. Ставки и прогнозы на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 11 июля
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    «Шериф»
    В очередном экспрессе рассмотрим матчи квалификации Лиги Европы, а также чемпионата Египта. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Шериф» — «Зиря»

    Футбол. Лига Европы. Квалификация

    «Шериф» последние официальные матчи провел в мае. Команда на мажорной ноте закончила чемпионат Молдовы. В заключительном туре была обыграна «Бэлць» со счетом 2:1.

    В предстоящем матче букмекеры считают фаворитом «Шериф». Команда хорошо играет на своем поле. Скорее всего, клуб удачно стартует в квалификации Лиги Европы.

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    • «Зиря» завершила чемпионат Азербайджана на втором месте. Команда солидно отстала от «Карабаха», который завоевал золото, однако второе место не упустила.

    2 июня у «Зири» был шанс выиграть Кубок Азербайджана, но команда не смогла завоевать трофей. Было зафиксировано поражение от «Карабаха» со счетом 1:2.

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    Ставка: Победа «Шерифа» за 1.69.

    «Висла» Краков — «Лапи»

    Футбол. Лига Европы. Квалификация

    «Висла» Краков не проводит официальные матчи с конца мая. Команда откровенно провалила концовку предыдущего чемпионата Польши. С 11 по 26 мая были зафиксированы три поражения кряду.

    Последнюю победу в официальных матчах «Висла» одержала еще 26 апреля. Тогда клуб дома взял верх над «Подбескидзе» со счетом 3:1.

    Прогнозы и ставки на футбол

    «Лапи» в чемпионате Косово занял второе место. Клуб набрал 71 очко в 36 поединках. У команды 21 победа, 8 ничьих и 7 поражений.

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    • В этом месяце «Лапи» сыграл контрольный матч. Команда встречалась с северомакедонской «Стругой» и уступила со счетом 0:2.

    Ставка: Обе забьют за 1.91.

    «Аль Гаиш» — «Замалек»

    Футбол. Чемпионат Египта

    «Аль Гаиш» на данный момент находится в нижней части таблицы. У команды 35 очков в 29 встречах. Команда одержала 8 побед, 11 раз сыграла вничью и потерпела 10 поражений.

    «Аль Гаиш» давно не выигрывал в чемпионате Египта. Болельщики заждались побед. Последний раз «Аль Гаиш» завоевывал три очка еще 26 мая.

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    • «Замалек» сейчас располагается на седьмой позиции. У клуба 41 очко в 24 играх. Клуб выиграл 12 матчей, 5 раз сыграл вничью и 7 поединков проиграл.

    В последних 10 матчах у «Замалека» лишь два поражения. В июле команда провела две встречи. Удалось победить и один раз сыграть вничью. Букмекеры считают, что «Замалеку» по силам завоевать три очка в гостях.

    Ставка: Победа «Замалека» за 1.63.

    Общий коэффициент — 5.26.

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    Экспресс дня 11 июля: прогноз, ставка (5.26), статистика, коэффициенты матча 11.07.2024. Экспресс. «Шериф» удачно стартует в квалификации, «Замалек» обыграет «Аль Гаиш»
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