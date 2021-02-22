В новом экспрессе рассмотрим предстоящие события в чемпионатах Италии, Англии и Испании.

«Ювентус» — «Кротоне»

Футбол. Чемпионат Италии. Серии А. 23-й тур

«Ювентус» не может победить на протяжении последних своих трех встреч. Начал он эту серию с мировой в Кубке Италии дома с «Интером» (0:0), но прошел дальше из-за победы в первом матче.

Затем туринцы уступили в Серии А в Неаполе «Наполи» (0:1) и на выезде «Порту» (1:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. На данный момент «черно-белые» идут пятыми в турнирной таблице чемпионата Италии, однако в случае успеха в этом матче могут подняться на строку выше.

«Кротоне» занимает прочное последнее место в турнирной таблице и, по всей видимости, готовятся к возвращению в Серию В. Сейчас у команды всего 12 очков и отставание от безопасной строки составляет восемь пунктов.

«Акулы» проиграли последние четыре встречи первенства, пропустив в них 11 голов при двух забитых. В минувшем туре Серии А они на своей арене уступили 1:2 «Сассуоло».

Вряд ли гости смогут избежать очередного поражения. Наверняка туринцы после серии неудач крупно обыграют своего соперника.

Ставка: победа «Ювентуса» с форой (-2) за 1.83.

«Осасуна» — «Севилья»

Футбол. Чемпионат Испании. Примера. 24-й тур

«Осасуна» за последние четыре игры в чемпионата Испании разжилась девятью очками, выиграв три игры при одном фиаско. Две из побед пришлись на минувшие два тура первенства, где она переиграла дома 2:1 «Эйбар» и на выезде 1:0 «Леванте».

Благодаря этому удачному периоду клуб из Памплоны поднялся на 13 местов турнирной таблице Примеры, но зона вылета находится всего лишь на расстоянии четырех пунктов.

Накануне «Севилья» на своей арене уступила дортмундской «Боруссии» (2:3) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Этим фиаско севильцы прервали свою 9-матчевую победную серию во всех турнирах, где восемь игр были выиграны «всухую».

В турнирной таблице испанского первенства «нервионцы» с 45 набранными очками идут на четвертой позиции, оторвавшись от пятой строки на семь пунктов при игре в запасе.

Между собой в Памплоне эти коллективы играют зачастую результативно. И на этот раз также ждем от них хотя бы пару забитых мячей.

Ставка: ТБ 1,5 за 1.47.

«Брайтон» — «Кристал Пэлас»

Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 25-й тур

«Брайтон» с 26 набранными очками разместился на 16 месте в турнирной таблице АПЛ, оторвавшись от зоны вылета всего лишь на четыре пункта, но имеет игру в запасе.

Все прогнозы на футбол

В рамках чемпионата страны «чайки» не проигрывают уже на протяжении последних шести встреч, поровну поделив в этом отрезке ничьи и победы, пропустив за этот период всего лишь один гол при четырех забитых.

«Кристал Пэлас» имеет на своем счету на три очка больше, чем предстоящий противник, и находится на две строки в турнирке выше.

«Орлы» потерпели фиаско в двух минувших турах первенства с общим счетом 0:5, а перед этим они выиграли две игры, правда, обе с перевесом только в один мяч (2:1 и 1:0).

От соседей по турнирке, к тому же еще не обезопасивших себя от вылета, не стоит ждать результативной игры. Ставим в этом матче на низовой исход.

Ставка: ТМ 2,5 за 1.70.

Общий коэффициент — 4.57.