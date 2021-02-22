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    «Старая синьора» прервет свою серию неудач?

    Экспресс дня 22 февраля. Прогноз и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 22 февраля
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    Федерико Кьеза
    В новом экспрессе рассмотрим предстоящие события в чемпионатах Италии, Англии и Испании.

    «Ювентус» — «Кротоне»

    Футбол. Чемпионат Италии. Серии А. 23-й тур

    «Ювентус» не может победить на протяжении последних своих трех встреч. Начал он эту серию с мировой в Кубке Италии дома с «Интером» (0:0), но прошел дальше из-за победы в первом матче.

    Затем туринцы уступили в Серии А в Неаполе «Наполи» (0:1) и на выезде «Порту» (1:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. На данный момент «черно-белые» идут пятыми в турнирной таблице чемпионата Италии, однако в случае успеха в этом матче могут подняться на строку выше.

    «Кротоне» занимает прочное последнее место в турнирной таблице и, по всей видимости, готовятся к возвращению в Серию В. Сейчас у команды всего 12 очков и отставание от безопасной строки составляет восемь пунктов.

    «Акулы» проиграли последние четыре встречи первенства, пропустив в них 11 голов при двух забитых. В минувшем туре Серии А они на своей арене уступили 1:2 «Сассуоло».

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    • Вряд ли гости смогут избежать очередного поражения. Наверняка туринцы после серии неудач крупно обыграют своего соперника.

    Ставка: победа «Ювентуса» с форой (-2) за 1.83.

    «Осасуна» — «Севилья»

    Футбол. Чемпионат Испании. Примера. 24-й тур

    «Осасуна» за последние четыре игры в чемпионата Испании разжилась девятью очками, выиграв три игры при одном фиаско. Две из побед пришлись на минувшие два тура первенства, где она переиграла дома 2:1 «Эйбар» и на выезде 1:0 «Леванте».

    Благодаря этому удачному периоду клуб из Памплоны поднялся на 13 местов турнирной таблице Примеры, но зона вылета находится всего лишь на расстоянии четырех пунктов.

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    Накануне «Севилья» на своей арене уступила дортмундской «Боруссии» (2:3) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Этим фиаско севильцы прервали свою 9-матчевую победную серию во всех турнирах, где восемь игр были выиграны «всухую».

    В турнирной таблице испанского первенства «нервионцы» с 45 набранными очками идут на четвертой позиции, оторвавшись от пятой строки на семь пунктов при игре в запасе.

    Между собой в Памплоне эти коллективы играют зачастую результативно. И на этот раз также ждем от них хотя бы пару забитых мячей.

    Ставка: ТБ 1,5 за 1.47.

    «Брайтон» — «Кристал Пэлас»

    Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 25-й тур

    «Брайтон» с 26 набранными очками разместился на 16 месте в турнирной таблице АПЛ, оторвавшись от зоны вылета всего лишь на четыре пункта, но имеет игру в запасе.

    Все прогнозы на футбол

    В рамках чемпионата страны «чайки» не проигрывают уже на протяжении последних шести встреч, поровну поделив в этом отрезке ничьи и победы, пропустив за этот период всего лишь один гол при четырех забитых.

    «Кристал Пэлас» имеет на своем счету на три очка больше, чем предстоящий противник, и находится на две строки в турнирке выше.

    «Орлы» потерпели фиаско в двух минувших турах первенства с общим счетом 0:5, а перед этим они выиграли две игры, правда, обе с перевесом только в один мяч (2:1 и 1:0).

    От соседей по турнирке, к тому же еще не обезопасивших себя от вылета, не стоит ждать результативной игры. Ставим в этом матче на низовой исход.

    Ставка: ТМ 2,5 за 1.70.

    Общий коэффициент — 4.57.

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