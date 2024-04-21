В первом матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон» будет принимать «Орландо». Игра пройдет на стадионе «ТД Гарден» 21 апреля. Начало встречи — в 20:00 мск. «Бостон» — «Майами»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Бостон»

Турнирное положение: В турнирной таблице Восточной конференции «Бостон» занял итоговое 1 место и вышел напрямую в 1/8 финал турнира. В 82 матчах «кльты» одержали 64 победы и потерпели 18 поражений.

Последние матчи: В заключительном матче регулярного чемпионата «Бостон» одержал победу над «Вашингтоном» (132:122). Ключевую роль в поединке сыграл Пэйтон Притчард, который оформил дабл-дабл из 38 очков и 12 передач.

Не сыграют: В лазарете «бостонских кельтов» сейчас нахоядтся 6 баскетболистов. Под вопросому участие лидера «Бостона» Джейсона Тейтума, который получил мышечную травму. Из-за травм точно не сыграют Джейлен Браун (травма руки), Кристапс Порзингис (мышечная травма), Деррик Уайт (травма лодыжки), Джру Холидей (травма колена) и Эл Хорфорд (травма пальца).

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Состояние команды: В последних пяти матчах регулярного чемпионата «Бостон» одержал три победы: «кельтами» были повержены «Шарлотт» (131:98) и «Портленд» (124:107), были и неудачные игры против «Нью-Йорка» (109:118) и «Милуоки» (91:104).

«Майами»

Турнирное положение: Команда из штата Флорида финишировала в турнирной таблице Востока на 8 месте при 46 победах и 36 поражениях. Чтобы выйти в плей-офф «Майами» провёл два поединка.

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Последние матчи: Сначала «Майами» потерпел поражение от «Филадельфии» (104:105), затем последовала победная игра над «Чикаго» (112:91), которое помогла команде из Флориды завоевать путёвку в первый раунд плей-офф. Вклад в победу команды в поединке против «Чикаго» внёс лидер команды Тайлер Хирро, который оформил дабл-дабл из 24 очков и 10 подборов.

Не сыграют: «Майами» не сможет рассчитывать на трёх игроков. С травмой плеча из строя выбыл Джош Ричардсон и Терри Розье, у которого врачи диагностировали травму шеи. Выбыл из строя и лидер команды Джимми Батлер, который травмировал колено.

Состояние команды: Перед стартом в плей-ин в состав «хитовцев» вернулся ключевой игрок Тайлер Хирро, у которого было травмировано колено. Также от травм восстановились Кевин Лав и Данкан Робинсон, у которых была травма руки и спины.

Статистика для ставок

«Майами» и «Бостон» в этом сезоне сыграли трижды

«Бостон» выиграл все три встречи у «Майами» (110:106, 143:110 и 119:111)

Выигрышная серия «Бостона» составляет 3 матча

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бостон» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.10. На победу «Майами» — 7.50.

ТБ 209 и ТМ 209 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.

Прогноз: «Бостон» на данный момент очень силён, «кельты» восстановили силы после того как в строй команды вернулись ключевые игроки. Стоит ожидать уверенной и крупнной победы лучшей команды Восточной конференции. К тому же, «кельты» уже знают как победлать соперника.

Ставка: Фора «Бостона» (-13.5) с коэффициентом 1.85.

Прогноз: В среднем за матч «Бостон» и «Шарлотт» забрасывают друг другу от 216 до 253 очков.

Ставка: ТБ 212.5 с коэффициентом 2.25.