В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Клипперс» будет принимать «Даллас». Игра пройдет в «Crypto.com Арене» 21 апреля. Начало встречи — в 22:30 мск. «Лос-Анджелес Клипперс» — «Даллас»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Лос-Анджелес Клипперс»

Турнирное положение: По текущему сезону «Лос-Анджелес Клипперс» выглядели вполне себе прилично и по делу держались в первой четверке, но под завершение сезона на «парусников» снова свалились травмы.

Последние матчи: Три последних поединка регулярки были проиграны безальтернативно, но причины такого баскетбола лежат на поверхности — все лидеры клуба травмировались.

Травмированные игроки: старая и больная тема «Клипперс» снова начинает быть как никогда актуальной, поскольку Джордж и Пол не могут играть по причине травмы колена у первого, и растяжения подколенного сухожилия у второго. Плюс ко всему в подвешенном состоянии находится и Уэстбрук слишком часто отсутствующий в матчах по личным причинам.

Общий тонус клуба: Матч против «Далласа» будет предельно сложным без лидеров, поскольку техасский клуб намерен серьезно пошуметь в нынешнем плей-офф.

«Даллас»

Турнирное положение: В игре «Далласа» за прошедший сезон появились новые идеи, которые позволили клубу на протяжении большей части турнира показывать зрелищный баскетбол. Пятое место на Западе абсолютно заслуженное.

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Последние матчи: Несмотря на то, что в двух последних матчах регулярки тренерский штаб даже и не пытался сражаться за победы, в серии против «Клипперс» именно техасские баскетболисты видятся наиболее явными претендентами на победу.

Травмированные игроки: У техасцев есть свои проблемы с травмированными, и серия точно начнется без Ирвинга. Также своему клубу в первой игре серии не смогут помочь Гэффорд, Вашингтон и Клебер.

Общий тонус клуба: Крайне нравится задор Луки Дончича на начинающийся плей-офф, и если он так настроен, то «Даллас» точно не будет статистом в предстоящей серии.

Статистика для ставок

На двоих команды не могут победить пять матчей кряду

Два последних очных противостояния завершились в пользу «Лос-Анджелес Клипперс»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Лос-Анджелес Клипперс» дают коэффициент 2.27, а на победу «Далласа» — 1.68.

Прогноз: «Даллас» имеет больше шансов на выигрыш

Альтернативный прогноз: Ожидается зрелищный баскетбол с обилием набранных очков

Ставка: П2 с коэффициентом 1.68.

Альтернативная ставка: ТБ 227 с коэффициентом 2.15.