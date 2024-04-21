«Лос-Анджелес Клипперс»
Турнирное положение: По текущему сезону «Лос-Анджелес Клипперс» выглядели вполне себе прилично и по делу держались в первой четверке, но под завершение сезона на «парусников» снова свалились травмы.
Последние матчи: Три последних поединка регулярки были проиграны безальтернативно, но причины такого баскетбола лежат на поверхности — все лидеры клуба травмировались.
Травмированные игроки: старая и больная тема «Клипперс» снова начинает быть как никогда актуальной, поскольку Джордж и Пол не могут играть по причине травмы колена у первого, и растяжения подколенного сухожилия у второго. Плюс ко всему в подвешенном состоянии находится и Уэстбрук слишком часто отсутствующий в матчах по личным причинам.
Общий тонус клуба: Матч против «Далласа» будет предельно сложным без лидеров, поскольку техасский клуб намерен серьезно пошуметь в нынешнем плей-офф.
«Даллас»
Турнирное положение: В игре «Далласа» за прошедший сезон появились новые идеи, которые позволили клубу на протяжении большей части турнира показывать зрелищный баскетбол. Пятое место на Западе абсолютно заслуженное.
Последние матчи: Несмотря на то, что в двух последних матчах регулярки тренерский штаб даже и не пытался сражаться за победы, в серии против «Клипперс» именно техасские баскетболисты видятся наиболее явными претендентами на победу.
Травмированные игроки: У техасцев есть свои проблемы с травмированными, и серия точно начнется без Ирвинга. Также своему клубу в первой игре серии не смогут помочь Гэффорд, Вашингтон и Клебер.
Общий тонус клуба: Крайне нравится задор Луки Дончича на начинающийся плей-офф, и если он так настроен, то «Даллас» точно не будет статистом в предстоящей серии.
Статистика для ставок
- На двоих команды не могут победить пять матчей кряду
- Два последних очных противостояния завершились в пользу «Лос-Анджелес Клипперс»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Лос-Анджелес Клипперс» дают коэффициент 2.27, а на победу «Далласа» — 1.68.
Прогноз: «Даллас» имеет больше шансов на выигрыш
- 1.85Бостон — Майами: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 1.84Милуоки — Индиана: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
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Альтернативный прогноз: Ожидается зрелищный баскетбол с обилием набранных очков
Ставка: П2 с коэффициентом 1.68.
Альтернативная ставка: ТБ 227 с коэффициентом 2.15.