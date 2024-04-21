ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Марио МартинФабрика звезд. Молодежь «Реала» хочет покинуть Мадрид и это неудивительно Матвей МичковНовый взгляд на драфт НХЛ 2023: Мичков, Карлссон, Фантилли и другие Клаудиньо и Густаво Мантуан«Зенит» — «Оренбург». Онлайн
  • 10:59
    • «Спартак» предложил двухлетнее соглашение наставнику «Галатасарая»
    Все новости спорта

    «Даллас» способен добиться победы в Лос-Анджелесе?

    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Даллас». Ставка (к. 1.68) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 21 апреля 2024 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Лос-Анджелес Клипперс Прогнозы на Даллас Маверикс
    Прогноз и ставки на «Лос-Анджелес Клипперс» — «Даллас»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Даллас»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Клипперс» будет принимать «Даллас». Игра пройдет в «Crypto.com Арене» 21 апреля. Начало встречи — в 22:30 мск. «Лос-Анджелес Клипперс» — «Даллас»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Лос-Анджелес Клипперс»

    Турнирное положение: По текущему сезону «Лос-Анджелес Клипперс» выглядели вполне себе прилично и по делу держались в первой четверке, но под завершение сезона на «парусников» снова свалились травмы.

    Последние матчи: Три последних поединка регулярки были проиграны безальтернативно, но причины такого баскетбола лежат на поверхности — все лидеры клуба травмировались.

    Травмированные игроки: старая и больная тема «Клипперс» снова начинает быть как никогда актуальной, поскольку Джордж и Пол не могут играть по причине травмы колена у первого, и растяжения подколенного сухожилия у второго. Плюс ко всему в подвешенном состоянии находится и Уэстбрук слишком часто отсутствующий в матчах по личным причинам.

    Общий тонус клуба: Матч против «Далласа» будет предельно сложным без лидеров, поскольку техасский клуб намерен серьезно пошуметь в нынешнем плей-офф.

    «Даллас»

    Турнирное положение: В игре «Далласа» за прошедший сезон появились новые идеи, которые позволили клубу на протяжении большей части турнира показывать зрелищный баскетбол. Пятое место на Западе абсолютно заслуженное.

    Все прогнозы на НБА

    Последние матчи: Несмотря на то, что в двух последних матчах регулярки тренерский штаб даже и не пытался сражаться за победы, в серии против «Клипперс» именно техасские баскетболисты видятся наиболее явными претендентами на победу.

    Травмированные игроки: У техасцев есть свои проблемы с травмированными, и серия точно начнется без Ирвинга. Также своему клубу в первой игре серии не смогут помочь Гэффорд, Вашингтон и Клебер.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Общий тонус клуба: Крайне нравится задор Луки Дончича на начинающийся плей-офф, и если он так настроен, то «Даллас» точно не будет статистом в предстоящей серии.

    Статистика для ставок

    • На двоих команды не могут победить пять матчей кряду

    • Два последних очных противостояния завершились в пользу «Лос-Анджелес Клипперс»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Лос-Анджелес Клипперс» дают коэффициент 2.27, а на победу «Далласа» — 1.68.

    Прогноз: «Даллас» имеет больше шансов на выигрыш

    Альтернативный прогноз: Ожидается зрелищный баскетбол с обилием набранных очков

    Ставка: П2 с коэффициентом 1.68.

    Альтернативная ставка: ТБ 227 с коэффициентом 2.15.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.02
  • Прогноз на матч Пари НН — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Рыбакина — Костюк
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Фритц — Штруфф
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Навоне — Фучович
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Хетафе — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Эспаньол — Андорра
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Эвертон — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.37
  • Прогноз на матч Лилль — Страсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  3.73
  • Прогноз на матч Гавр — Мец
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Торино — Фрозиноне
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Зенит — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч Вердер — Штутгарт
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Циципас — Рууд
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Лос-Анджелес Клипперс» — «Даллас» с коэффициентом 1.68. Дата матча: 21.04.2024. Прогнозы на баскетбол. «Даллас» способен добиться победы в Лос-Анджелесе?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры