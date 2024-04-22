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    «Ботафого» выдаст ударное начало

    «Ботафого» — «Жувентуде». Ставка (к. 2.28) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 22 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ботафого» — «Жувентуде»
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    «Ботафого»
    22 апреля в 3-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Ботафого» и «Жувентуде». Начало игры — в 00:30 мск. «Ботафого» — «Жувентуде»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 22 Апреля 2024 года
    Ботафого
  • Бразилия. Серия А
    •  Ботафого 00:30 Жувентуде Жувентуде
  • Бразилия. Серия А
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    «Ботафого»

    Турнирное положение: «Ботафого» пока только запрягает. Команда явно способна побороться за самые высокие места в бразильском чемпионате.

    При этом «Ботафого» сумел выиграть чемпионат своего штата. В финале команда дважды уверенно переиграла «Боавишту» (4:0, 2:0).

    Последние матчи: старт чемпионата Бразилии команда не может записать себе в актив. «Ботафого» уступил «Крузейро» (2:3).

    Правда, после того команда минимально одолела «Атлетико Гойаненсе». Да и прогресс в игре «Ботафого» очевиден.

    В Кубке Либертадорес команда также выступает неудачно. В своей группе она замыкает турнирную таблицц, проиграв в двух стартовых поединках.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: Сейчас команда постепенно прибавляет. Да и в кадровом плане у «Ботафого» полная идиллия.

    Матчи против «Жувентуде» для команды складываются традиционно неудачно. Из 5 последних очных поединков «Ботафого» проиграл 1 раз при 4 паритетах.

    Очевидно, что хозяева будут действовать с позиции силы. «Ботафого» явно постарается продолжить свой подъем по таблице.

    «Жувентуде»

    Турнирное положение: «Жувентуде» стартовал в чемпионате достаточно успешно. Сейчас команда осела на 3 строчке таблицы.

    Притом, что «Жувентуде» в двух турах набрал 4 очка. Да и оборона пока надежна, дав результативный сбой всего 1 раз.

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    • Последние матчи: в стартовом туре бразильского чемпионата команда добыла 1 балл. На выезде она сыграла вничью с «Крисиумой» (1:1).

    Во втором туре чемпионата пришла и первая виктория. «Жувентуде» переиграл «Коринтианс» со счетом 2:0.

    Зато «Жувентуде» славится своим бойцовским характером. Да и удачный старт явно окрылил игроков команды.

    Не сыграют: Алан Рушел, Жилберто, Луис Ойяма — травмированы.

    Состояние команды: на нынешнем отрезке «Жувентуде» выглядит весьма неплохо. Команда постарается зацепиться за очки и в Рио-же-Жанейро.

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    Причем последний раз команда проигрывала «Ботафого» без малого 17 лет назад. Да и сейчас гости постараются сыграть на своих козырях.

    Притом, что «Жувентуде» обладает довольно-таки скромным составом. Тем не менее, команда неоднократно доказывала свою состоятельность.

    Наверняка гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Жувентуде» явно постарается извлечь максимум из контратак.

    Статистика для ставок

    • «Ботафого» почти 17 лет не обыгрывает «Жувентуде»

    • Две последних очных встречи соперников завершились вничью

    • «Жувентуде» пропустил всего 1 мяч в 2 стартовых турах чемпионата

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ботафого» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.71. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 5.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.06 и 1.77.

    Прогноз: «Ботафого» отлично играет дома, так что наверняка начнет поединок максимально активно.

    «Ботафого» явно намерен улучшить свое турнирное положение, да и оппонент имеет кадровые проблемы.

    Ставка: Победа «Ботафого» в 1 тайме за 2.28.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более 2 мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.06

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    Ставка и прогноз на матч «Ботафого» — «Жувентуде» с коэффициентом 2.28. Дата матча: 22.04.2024. Прогнозы на футбол. «Ботафого» выдаст ударное начало
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