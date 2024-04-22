«Ботафого»
Турнирное положение: «Ботафого» пока только запрягает. Команда явно способна побороться за самые высокие места в бразильском чемпионате.
При этом «Ботафого» сумел выиграть чемпионат своего штата. В финале команда дважды уверенно переиграла «Боавишту» (4:0, 2:0).
Последние матчи: старт чемпионата Бразилии команда не может записать себе в актив. «Ботафого» уступил «Крузейро» (2:3).
Правда, после того команда минимально одолела «Атлетико Гойаненсе». Да и прогресс в игре «Ботафого» очевиден.
В Кубке Либертадорес команда также выступает неудачно. В своей группе она замыкает турнирную таблицц, проиграв в двух стартовых поединках.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: Сейчас команда постепенно прибавляет. Да и в кадровом плане у «Ботафого» полная идиллия.
Матчи против «Жувентуде» для команды складываются традиционно неудачно. Из 5 последних очных поединков «Ботафого» проиграл 1 раз при 4 паритетах.
Очевидно, что хозяева будут действовать с позиции силы. «Ботафого» явно постарается продолжить свой подъем по таблице.
«Жувентуде»
Турнирное положение: «Жувентуде» стартовал в чемпионате достаточно успешно. Сейчас команда осела на 3 строчке таблицы.
Притом, что «Жувентуде» в двух турах набрал 4 очка. Да и оборона пока надежна, дав результативный сбой всего 1 раз.
Последние матчи: в стартовом туре бразильского чемпионата команда добыла 1 балл. На выезде она сыграла вничью с «Крисиумой» (1:1).
Во втором туре чемпионата пришла и первая виктория. «Жувентуде» переиграл «Коринтианс» со счетом 2:0.
Зато «Жувентуде» славится своим бойцовским характером. Да и удачный старт явно окрылил игроков команды.
Не сыграют: Алан Рушел, Жилберто, Луис Ойяма — травмированы.
Состояние команды: на нынешнем отрезке «Жувентуде» выглядит весьма неплохо. Команда постарается зацепиться за очки и в Рио-же-Жанейро.
Причем последний раз команда проигрывала «Ботафого» без малого 17 лет назад. Да и сейчас гости постараются сыграть на своих козырях.
Притом, что «Жувентуде» обладает довольно-таки скромным составом. Тем не менее, команда неоднократно доказывала свою состоятельность.
Наверняка гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Жувентуде» явно постарается извлечь максимум из контратак.
Статистика для ставок
- «Ботафого» почти 17 лет не обыгрывает «Жувентуде»
- Две последних очных встречи соперников завершились вничью
- «Жувентуде» пропустил всего 1 мяч в 2 стартовых турах чемпионата
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ботафого» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.71. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 5.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.06 и 1.77.
- 2.70Манчестер Сити — Челси: прогноз и ставкаСегодня в 19:15
- 2.30ЦСКА — Ахмат: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 1.95Вулверхэмптон — Арсенал: прогноз и ставкаСегодня в 21:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Ботафого» отлично играет дома, так что наверняка начнет поединок максимально активно.
«Ботафого» явно намерен улучшить свое турнирное положение, да и оппонент имеет кадровые проблемы.
Ставка: Победа «Ботафого» в 1 тайме за 2.28.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более 2 мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.06