22 апреля в 3-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Ботафого» и «Жувентуде». Начало игры — в 00:30 мск. «Ботафого» — «Жувентуде»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Ботафого»

Турнирное положение: «Ботафого» пока только запрягает. Команда явно способна побороться за самые высокие места в бразильском чемпионате.

При этом «Ботафого» сумел выиграть чемпионат своего штата. В финале команда дважды уверенно переиграла «Боавишту» (4:0, 2:0).

Последние матчи: старт чемпионата Бразилии команда не может записать себе в актив. «Ботафого» уступил «Крузейро» (2:3).

Правда, после того команда минимально одолела «Атлетико Гойаненсе». Да и прогресс в игре «Ботафого» очевиден.

В Кубке Либертадорес команда также выступает неудачно. В своей группе она замыкает турнирную таблицц, проиграв в двух стартовых поединках.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: Сейчас команда постепенно прибавляет. Да и в кадровом плане у «Ботафого» полная идиллия.

Матчи против «Жувентуде» для команды складываются традиционно неудачно. Из 5 последних очных поединков «Ботафого» проиграл 1 раз при 4 паритетах.

Очевидно, что хозяева будут действовать с позиции силы. «Ботафого» явно постарается продолжить свой подъем по таблице.

«Жувентуде»

Турнирное положение: «Жувентуде» стартовал в чемпионате достаточно успешно. Сейчас команда осела на 3 строчке таблицы.

Притом, что «Жувентуде» в двух турах набрал 4 очка. Да и оборона пока надежна, дав результативный сбой всего 1 раз.

Последние матчи: в стартовом туре бразильского чемпионата команда добыла 1 балл. На выезде она сыграла вничью с «Крисиумой» (1:1).

Во втором туре чемпионата пришла и первая виктория. «Жувентуде» переиграл «Коринтианс» со счетом 2:0.

Зато «Жувентуде» славится своим бойцовским характером. Да и удачный старт явно окрылил игроков команды.

Не сыграют: Алан Рушел, Жилберто, Луис Ойяма — травмированы.

Состояние команды: на нынешнем отрезке «Жувентуде» выглядит весьма неплохо. Команда постарается зацепиться за очки и в Рио-же-Жанейро.

Причем последний раз команда проигрывала «Ботафого» без малого 17 лет назад. Да и сейчас гости постараются сыграть на своих козырях.

Притом, что «Жувентуде» обладает довольно-таки скромным составом. Тем не менее, команда неоднократно доказывала свою состоятельность.

Наверняка гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Жувентуде» явно постарается извлечь максимум из контратак.

Статистика для ставок

«Ботафого» почти 17 лет не обыгрывает «Жувентуде»

Две последних очных встречи соперников завершились вничью

«Жувентуде» пропустил всего 1 мяч в 2 стартовых турах чемпионата

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ботафого» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.71. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 5.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.06 и 1.77.

Прогноз: «Ботафого» отлично играет дома, так что наверняка начнет поединок максимально активно.

«Ботафого» явно намерен улучшить свое турнирное положение, да и оппонент имеет кадровые проблемы.

Ставка: Победа «Ботафого» в 1 тайме за 2.28.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более 2 мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.06