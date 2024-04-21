21 апреля в 33-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Монца» и «Аталанта». Начало игры — в 21:45 мск. «Монца» — «Аталанта»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Монца»

Турнирное положение: «Монца» нынче ходит в середняках Серии А. На текущий момент команда находится на 11 строчке турнирной таблицы.

При этом «Монца» выиграла и проиграла по 11 раз. Зато вылет команде не грозит, так что можно спокойно доигрывать чемпионат.

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Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда разжилась одним баллом. «Монца» расписала мировую с «Болоньей» (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Монца» победила дважды. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Плюс ко всему, «Монца» не побеждает уже 3 матча кряду. Причем в двух из них команда потерпела поражения.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на Серию А

Состояние команды: «Монце», по сути, уже ничего не нужно. Но даже без турнирной мотивации команда способна выдать отдельный яркий поединок.

Матчи против «Аталанты» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Монца» проиграла 4 раза.

В четырех последних очных встречах «Монца» уступила бергамцам. Да и сейчас соперник выглядит, как минимум, мотивированнее.

«Аталанта»

Турнирное положение: Бергамаски мечтают о попадании в Лигу чемпионов. На текущий момент команда расположилась на 6 месте турнирной таблицы.

Притом, что отставание от 5 места измеряется 4 очками. Да и проигрывает «Аталанта» частенько — 10 коллизий.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда не победила. «Аталанта» не смогла справиться с «Вероной» (2:2).

В пяти последних матчах команда добыла всего лишь одну викторию. В этих поединках игроки «Аталанты» забили 6 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

А вот проблемы в обороне никуда не запропастились. В 31 матче чемпионата Италии бергамаски пропустили 36 мячей.

Не сыграют: Джорджо Скалвини — травмирован.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Аталанта» выглядит нестабильно. Да трудновато землякам Труффальдино биться на 2 фронта.

В кадровом плане у команды почти полная идиллия. Да и выход в полуфинал Лиги Европы явно окрылит игроков.

Не так давно «Аталанта» в чемпионате разгромила «Наполи» (3:0). Да и прибить «Ливерпуль» не каждому дано!

Наверняка номинальные гости будут максимально активными в атаке. «Аталанта» явно постарается приблизиться к группе лидеров.

Статистика для ставок

«Монца» не побеждает 3 матча кряду

«Аталанта» выиграла у «Монцы» в 4 последних очных поединках

И те, и другие в среднем пропускают больше гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аталанта» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.94. Ничья оценена в 3.85, а победа оппонента — в скромные 4.19.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень похожими коэффициентами — 1.91 и 2.03.

Прогноз: Гости нынче выглядят весьма выгодно, да и «Монца» уже банально доигрывает чемпионат.

«Аталанта» явно сыграет на своих козырях, плюс постарается не пропустить в свли ворота.

Ставка: Обе не забьют за 2.03.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих забьют менее 3 мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.03